  2. محليات
  3. أخبار محلية

شتاء عاصف: سيول وفيضانات في مختلف أنحاء البلاد

تاريخ النشر: 16/12/2020 - 08:04

شتاء عاصف: سيول وفيضانات في مختلف أنحاء البلاد
باقة الغربية- منطقة وادي الخروبة، صباح اليوم
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

تسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت، في الساعات الأخيرة، بسيول وفيضانات في مختلف أنحاء البلاد.

وتدفقت كميات هائلة من المياه إلى عدة شوارع وطرقات رئيسة وتسببت بإغلاقها، كما غمرت المياه شوارع داخلية في عدد من البلدات العربية وتدفقت إلى بعض المنازل المأهولة.

وكشفت أحوال الطقس الطارئة هشاشة البنى التحتية خصوصا في البلدات العربية.

وناشدت سلطة الإطفاء والإنقاذ المواطنين بـ"الالتزام تعليمات الأمان والسلامة في ظل الأحوال الجويّة العاصفة والماطرة، والامتناع عن دخول الشوارع التي تغمرها المياه ومختلف المناطق الأخرى، مثل الوديان التي قد تشكل خطرا على حياة المواطنين بسبب السيول".

تجدر الإشارة إلى أن البلاد تأثرت بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية بادرة مع هطول أمطار غزيرة في كافة المناطق، وحذر الراصد الجوي من حدوث فيضانات في المناطق المنخفضة.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#سيول
#فيضانات
#بلدات عربية
#شتاء
#أمطار

شتاء عاصف: سيول وفيضانات في مختلف أنحاء البلاد

شتاء عاصف: سيول وفيضانات في مختلف أنحاء البلاد

شتاء عاصف: سيول وفيضانات في مختلف أنحاء البلاد

حوارات

د. محمد أبو سمرة: الإسلامية الجنوبية وضعتنا في خانة "فقه الأقليات"
د. محمد أبو سمرة: الإسلامية الجنوبية وضعتنا في خانة "فقه الأقليات"

2020-12-12

حوار | بريك: أحزاب الوسط ظاهرة عابرة تختفي بمجرد انكشاف يمينيّتها
حوار | بريك: أحزاب الوسط ظاهرة عابرة تختفي بمجرد انكشاف يمينيّتها

2020-12-05

د. عاصي: قرار التقسيم حلقة من مشروع استعماري يهدف إلى الاستيلاء على البلد
د. عاصي: قرار التقسيم حلقة من مشروع استعماري يهدف إلى الاستيلاء على البلد

2020-11-28

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

بحيرة طبرية: ارتفاع منسوب المياه بـ3 سنتيمترات في اليوم الأخير
بحيرة طبرية: ارتفاع منسوب المياه بـ3 سنتيمترات في اليوم الأخير

2020-12-16

حالة الطقس: ماطر وبارد
حالة الطقس: ماطر وبارد

2020-12-16

إصابة خطيرة إثر جريمة إطلاق نار في عسفيا
إصابة خطيرة إثر جريمة إطلاق نار في عسفيا

2020-12-15

الأكثر قراءة

بايدن يشن هجوما على ترامب ووزير العدل يغادر منصبه

بايدن يشن هجوما على ترامب ووزير العدل يغادر منصبه

2020-12-15
أطلق النار على زوجته بمشفى

أطلق النار على زوجته بمشفى "أساف هروفيه" وانتحر

2020-12-15
خطة كوخافي: مجازر رهيبة بحق المدنيين الغزيين بحرب مقبلة

خطة كوخافي: مجازر رهيبة بحق المدنيين الغزيين بحرب مقبلة

2020-12-15
السجن 20 عاما لرئيس مجلس جولس سابقا

السجن 20 عاما لرئيس مجلس جولس سابقا

2020-12-15
استطلاع: ساعر يحصد 21 مقعدا وتراجع

استطلاع: ساعر يحصد 21 مقعدا وتراجع "يمينا"

2020-12-15