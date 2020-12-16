شتاء عاصف: سيول وفيضانات في مختلف أنحاء البلاد

تسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت، في الساعات الأخيرة، بسيول وفيضانات في مختلف أنحاء البلاد.

وتدفقت كميات هائلة من المياه إلى عدة شوارع وطرقات رئيسة وتسببت بإغلاقها، كما غمرت المياه شوارع داخلية في عدد من البلدات العربية وتدفقت إلى بعض المنازل المأهولة.

وكشفت أحوال الطقس الطارئة هشاشة البنى التحتية خصوصا في البلدات العربية.

وناشدت سلطة الإطفاء والإنقاذ المواطنين بـ"الالتزام تعليمات الأمان والسلامة في ظل الأحوال الجويّة العاصفة والماطرة، والامتناع عن دخول الشوارع التي تغمرها المياه ومختلف المناطق الأخرى، مثل الوديان التي قد تشكل خطرا على حياة المواطنين بسبب السيول".

تجدر الإشارة إلى أن البلاد تأثرت بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية بادرة مع هطول أمطار غزيرة في كافة المناطق، وحذر الراصد الجوي من حدوث فيضانات في المناطق المنخفضة.