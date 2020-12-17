  2. محليات
  3. أخبار محلية

ارتفاع آخر في منسوب المياه ببحيرة طبرية

تاريخ النشر: 17/12/2020 - 08:27

ارتفاع آخر في منسوب المياه ببحيرة طبرية
بحيرة طبرية (أرشيف عرب 48)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

ارتفع منسوب المياه في بحيرة طبرية بـ3 سنتيمترات إضافية إثر تدفق كميات من مياه الأمطار الغزيرة التي هطلت على المناطق المجاورة لطبرية إلى البحيرة، في اليوم الأخير، حسب معطيات نشرتها سلطة المياه، صباح اليوم الخميس.

وأضافت أن منسوب المياه في بحيرة طبرية بلغ 209.905 تحت سطح البحر، وفقا لفحص أجراه موظفو السلطة، صباح اليوم.

وأشارت السلطة إلى أنه ينقص البحيرة 1.111 مترا لامتلائها بشكل كامل.

وفي سياق متصل، تسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت في مختلف أنحاء البلاد، حديثا، بسيول وفيضانات وإغلاق شوارع وطرقات، وتدفقت المياه إلى بعض المنازل المأهولة في بلدات عربية، يوم أمسِ الأربعاء.

وتوقع الراصد الجوي أن تبقى البلاد، اليوم، تحت تأثير المنخفض الجوي الذي يؤثر على البلاد منذ يوم أمسِ الأول، الثلاثاء، بشدة متفاوتة بين منطقة وأخرى. وهطلت خلال الليل أمطار شاملة لكافة المناطق. وتبقى فرصة الأمطار حاضرة حتى ساعات المساء من هذا اليوم وتضعف تدريجيا خلال الليلة المقبلة.

ويوم غد الجمعة، يستقر الجو بشكل كبير وترتفع الحرارة بشكل طفيف مع بقاء الجو باردا نسبيا وكذلك الحال مطلع الأسبوع المقبل.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#بحيرة طبرية
#منسوب المياه
#حالة الطقس

حوارات

د. محمد أبو سمرة: الإسلامية الجنوبية وضعتنا في خانة "فقه الأقليات"
د. محمد أبو سمرة: الإسلامية الجنوبية وضعتنا في خانة "فقه الأقليات"

2020-12-12

حوار | بريك: أحزاب الوسط ظاهرة عابرة تختفي بمجرد انكشاف يمينيّتها
حوار | بريك: أحزاب الوسط ظاهرة عابرة تختفي بمجرد انكشاف يمينيّتها

2020-12-05

د. عاصي: قرار التقسيم حلقة من مشروع استعماري يهدف إلى الاستيلاء على البلد
د. عاصي: قرار التقسيم حلقة من مشروع استعماري يهدف إلى الاستيلاء على البلد

2020-11-28

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الطيبة: المطالبة بالتحقيق في جرائم إطلاق النار
الطيبة: المطالبة بالتحقيق في جرائم إطلاق النار

2020-12-17

الجريمة الثانية خلال ساعات: مقتل شاب من كفر قاسم رميا بالرصاص
الجريمة الثانية خلال ساعات: مقتل شاب من كفر قاسم رميا بالرصاص

2020-12-17

حالة الطقس: بارد وماطر والمنخفض ينحسر الجمعة
حالة الطقس: بارد وماطر والمنخفض ينحسر الجمعة

2020-12-17

الأكثر قراءة

ظاهر العمر... بين صقر أبو فخر وإبراهيم نصر الله

ظاهر العمر... بين صقر أبو فخر وإبراهيم نصر الله

2020-12-16
مصادر في الليكود: نتنياهو قرر تفضيل الانتخابات

مصادر في الليكود: نتنياهو قرر تفضيل الانتخابات

2020-12-16
مصرع شخصين بحادث طرق في الأغوار

مصرع شخصين بحادث طرق في الأغوار

2020-12-16
مقتل شخص وإصابة آخر بجريمة إطلاق نار في الرينة

مقتل شخص وإصابة آخر بجريمة إطلاق نار في الرينة

2020-12-16
حالة الطقس: ماطر وبارد

حالة الطقس: ماطر وبارد

2020-12-16