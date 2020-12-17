ارتفاع آخر في منسوب المياه ببحيرة طبرية

ارتفع منسوب المياه في بحيرة طبرية بـ3 سنتيمترات إضافية إثر تدفق كميات من مياه الأمطار الغزيرة التي هطلت على المناطق المجاورة لطبرية إلى البحيرة، في اليوم الأخير، حسب معطيات نشرتها سلطة المياه، صباح اليوم الخميس.

وأضافت أن منسوب المياه في بحيرة طبرية بلغ 209.905 تحت سطح البحر، وفقا لفحص أجراه موظفو السلطة، صباح اليوم.

وأشارت السلطة إلى أنه ينقص البحيرة 1.111 مترا لامتلائها بشكل كامل.

وفي سياق متصل، تسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت في مختلف أنحاء البلاد، حديثا، بسيول وفيضانات وإغلاق شوارع وطرقات، وتدفقت المياه إلى بعض المنازل المأهولة في بلدات عربية، يوم أمسِ الأربعاء.

وتوقع الراصد الجوي أن تبقى البلاد، اليوم، تحت تأثير المنخفض الجوي الذي يؤثر على البلاد منذ يوم أمسِ الأول، الثلاثاء، بشدة متفاوتة بين منطقة وأخرى. وهطلت خلال الليل أمطار شاملة لكافة المناطق. وتبقى فرصة الأمطار حاضرة حتى ساعات المساء من هذا اليوم وتضعف تدريجيا خلال الليلة المقبلة.

ويوم غد الجمعة، يستقر الجو بشكل كبير وترتفع الحرارة بشكل طفيف مع بقاء الجو باردا نسبيا وكذلك الحال مطلع الأسبوع المقبل.