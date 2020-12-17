  2. محليات
  3. أخبار محلية

الجريمة الثانية خلال ساعات: مقتل شاب من كفر قاسم رميا بالرصاص

تاريخ النشر: 17/12/2020 - 06:42

الجريمة الثانية خلال ساعات: مقتل شاب من كفر قاسم رميا بالرصاص
مكان العثور على الجثة قرب حاجو جبارة (فيسبوك)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

قتل الشاب علي نشأت بدوي (30 عاما)، من مدينة كفر قاسم بجريمة إطلاق نار، وقعت فجر اليوم الخميس بالقرب من حاجز جبارة على شارع الطيبة طول كرم، وذلك بعد ساعات من جريمة قتل الشاب نمر سليمان من الرينة.

وحسب المعلومات الأولية فقد أصيب شاب بجروح وصفت بالخطيرة جدا، جراء إطلاق النار عليه من قبل مسلحين، توفي على إثرها بعد وقت قصير.

وقد عثر على جثته على شارع الطيبة طول كرم المؤدي إلى حاجز جبارة، وعليها أثار إطلاق رصاص.

واكتفت الشرطة بإغلاق منطقة الجريمة لاستكمال التحقيق، دون الإعلان عن تنفيذ اعتقالات.

وأفادت طواقم الإسعاف أنها تلقت بلاغا عند الساعة الثالثة فجرا عن العثور على شاب وهو فاقد للوعي بالقرب من حاجز جبارة، ووصل طاقم طبي إلى المكان وأقر وفاة الشاب الذي كان على جثته علامات إطلاق رصاص.

وتأتي هذه الجريمة بعد ساعات من جريمة إطلاق النار في الرينة التي أسفرت عن مقتل نمر سليمان (46 عاما)، وإصابة شخر آخر (53 عاما) بجروح وصفت بالمتوسطة.

وسبق ذلك، أن عثر، مساء الثلاثاء، على جثة شاب من بلدة كفر قرع، قرب مدينة الخضيرة.

وتشهد البلدات العربية تصاعدا خطيرا في أعمال العنف وجرائم القتل، في الوقت الذي تتقاعس فيه الشرطة عن القيام بدورها في كبح جماح هذه الظاهرة التي باتت تقض مضاجع المواطنين.

وبمقتل الشاب من كفر قاسم، فجر الخميس، يرتفع عدد ضحايا جرائم القتل العرب إلى 95، بينهم 17 امرأة. يذكر أن الحصيلة لا تشمل ضحايا جرائم القتل في مدينة القدس وهضبة الجولان المحتلتين.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#كفر قاسم
#الجريمة
#العنف
#الجريمة في البلدات العربية
#حاجز جبارة

حوارات

د. محمد أبو سمرة: الإسلامية الجنوبية وضعتنا في خانة "فقه الأقليات"
د. محمد أبو سمرة: الإسلامية الجنوبية وضعتنا في خانة "فقه الأقليات"

2020-12-12

حوار | بريك: أحزاب الوسط ظاهرة عابرة تختفي بمجرد انكشاف يمينيّتها
حوار | بريك: أحزاب الوسط ظاهرة عابرة تختفي بمجرد انكشاف يمينيّتها

2020-12-05

د. عاصي: قرار التقسيم حلقة من مشروع استعماري يهدف إلى الاستيلاء على البلد
د. عاصي: قرار التقسيم حلقة من مشروع استعماري يهدف إلى الاستيلاء على البلد

2020-11-28

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الطيبة: المطالبة بالتحقيق في جرائم إطلاق النار
الطيبة: المطالبة بالتحقيق في جرائم إطلاق النار

2020-12-17

ارتفاع آخر في منسوب المياه ببحيرة طبرية
ارتفاع آخر في منسوب المياه ببحيرة طبرية

2020-12-17

حالة الطقس: بارد وماطر والمنخفض ينحسر الجمعة
حالة الطقس: بارد وماطر والمنخفض ينحسر الجمعة

2020-12-17

الأكثر قراءة

ظاهر العمر... بين صقر أبو فخر وإبراهيم نصر الله

ظاهر العمر... بين صقر أبو فخر وإبراهيم نصر الله

2020-12-16
مصادر في الليكود: نتنياهو قرر تفضيل الانتخابات

مصادر في الليكود: نتنياهو قرر تفضيل الانتخابات

2020-12-16
مصرع شخصين بحادث طرق في الأغوار

مصرع شخصين بحادث طرق في الأغوار

2020-12-16
مقتل شخص وإصابة آخر بجريمة إطلاق نار في الرينة

مقتل شخص وإصابة آخر بجريمة إطلاق نار في الرينة

2020-12-16
حالة الطقس: ماطر وبارد

حالة الطقس: ماطر وبارد

2020-12-16