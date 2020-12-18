اتهام شاب من الطيبة بسرقة سيارات والسياقة دون رخصة

قدمت النيابة العامة إلى المحكمة لائحة اتهام وطلب تمديد اعتقال لغاية الانتهاء من الإجراءات القضائية ضد شاب من مدينة الطيبة، نسبت إليه سرقة 3 سيارات والسياقة دون الحصول على رخصة سياقة.

ووفقا لادعاء الشرطة، اليوم الجمعة، يدور الحديث عن شاب (18 عاما) من الطيبة لم يستصدر رخصة سياقة وهو متهم بسرقة سيارات من المنطقة، وسط البلاد.

وقدمت النيابة لائحة الاتهام وطلب تمديد الاعتقال إلى المحكمة ضد الشاب، أول من أمس الأربعاء، إذ نسبت إليه سرقة 3 سيارات بالإضافة إلى مخالفة السياقة دون حيازته رخصة سياقة.

ويستدل من لائحة الاتهام أن الشاب قُدّمت ضده لائحة اتهام سابقة تتضمن تهمة مخالفة التعريف عن نفسه.