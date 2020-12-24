  2. محليات
  3. أخبار محلية

ليلة الميلاد: إطلاق ألعاب نارية في سماء الناصرة

تاريخ النشر: 24/12/2020 - 12:39

ليلة الميلاد: إطلاق ألعاب نارية في سماء الناصرة
(تصوير جمعية الموكب)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

تطلق جمعية الموكب لاحتفالات الميلاد، الألعاب النارية في الناصرة، الليلة الساعة العاشرة، من كنيسة يسوع الشاب السالزيان، احتفالا بميلاد طفل المغارة في بيت لحم، وذلك بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد.

وقامت جمعية الموكب هذه السنة بملاءمة فعالياتها الميلادية للأوضاع الصحية السائدة، مع التزامها الكامل بالتعليمات الصحية، بمشاركة عدد قليل من الحضور بحسب التعليمات، إذ تم بث جميع الفعاليات عبر شبكات التواصل الاجتماعي والإنترنت.

وكانت الجمعية قد افتتحت احتفالات الميلاد في الناصرة، بالاحتفال بإضاءة شجرة الميلاد في مركز القديس أنطون، وتزيين شارع البابا بنديكتوس، وإطلاق أغنية ميلادية جديدة "بشارة من الناصرة"، وتنظيم ثلاث أمسيات ميلادية فنية عائلية، وثلاثة فعاليات للأطفال، وإطلاق الألعاب النارية في ليلة الميلاد، وتختتم السنة بفعالية من كنيسة يسوع الشاب السالزيان، تقام لأول مرة في الناصرة.

وقالت الجمعية إنه "منذ أعوام نعمل على تحقيق رؤيتنا الشاملة في موضوع الاحتفالات بعيد الميلاد في مدينة البشارة، إيمانا منا بأهمية إعطاء الناصرة حقها في الاحتفال بعيد الميلاد وبشكل لائق أسوة بمدن العالم. وشاهدنا السنة الماضية أن رؤيتنا بدأت تتحقق فعلا! إلا أن جائحة كورونا لم تمكننا هذه السنة من الاستمرار من القمة التي وصلنا لها السنة الماضية، ونحن نتعهد بمتابعة المسيرة وتحقيق أهدافنا في السنة القادمة إن شاء الله".

ووجهت الجمعية الشكر إلى جميع الذين تبرعوا، اشتركوا وساهموا في إنجاح جميع الفعاليات الميلادية التي قامت بها الجمعية.

مسار خاص للاحتفالات بالأعياد المجيدة

بموجب مسار للاحتفالات بالأعياد المجيدة فإنَّ الكنائس تستطيع أن تستقبل أَعدادًا من المصلّين والمؤمنين، وذلك حسب مساحة الكنيسة، وبموجَب تعليمات الوقاية الصادرة عن وزارة الصحة.

وصادق المجلس الوزاري لشؤون كورونا (كابنيت كورونا) على شروط جديدة خاصة عشية عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية، إذ بموجبها يسمح للجمهور بالتجمع بشكل محدود في أماكن العبادة خلال أوقات الصلوات فقط.

وحسب التعليمات الجديدة الخاصة بمسار الاحتفالات بالعيد فإنه بدءًا من اليوم الساعة 17:00 ولغاية يوم غدٍ الجمعة الساعة 20:00 يسمح للمحتفلين التجمهر في الكنائس حسب الشروط الآتية: 100 شخص في مكان مفتوح، 10 أشخاص في مبنى مغلق، في مبنى مع عدة مداخل سيسمح تجمهر 10 أشخاص عند كل مدخل.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#الناصرة
#عيد الميلاد
#ألعاب نارية
#جمعية الموكب

حوارات

المحامي مجد أبو صالح: لهذا نرفض مشروع التوربينات الإسرائيليّة في الجولان
المحامي مجد أبو صالح: لهذا نرفض مشروع التوربينات الإسرائيليّة في الجولان

2020-12-19

د. محمد أبو سمرة: الإسلامية الجنوبية وضعتنا في خانة "فقه الأقليات"
د. محمد أبو سمرة: الإسلامية الجنوبية وضعتنا في خانة "فقه الأقليات"

2020-12-12

حوار | بريك: أحزاب الوسط ظاهرة عابرة تختفي بمجرد انكشاف يمينيّتها
حوار | بريك: أحزاب الوسط ظاهرة عابرة تختفي بمجرد انكشاف يمينيّتها

2020-12-05

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

اتهام 3 أشخاص في جريمة إطلاق نار على امرأة بكفر قاسم
اتهام 3 أشخاص في جريمة إطلاق نار على امرأة بكفر قاسم

2020-12-24

وفاة مريضين من نحف ويركا تأثرا بكورونا
وفاة مريضين من نحف ويركا تأثرا بكورونا

2020-12-24

الخميس: محطات لفحص كورونا في بلدات عربية
الخميس: محطات لفحص كورونا في بلدات عربية

2020-12-24

الأكثر قراءة

استطلاع: حظوظ ساعر أفضل من نتنياهو بتشكيل الحكومة المقبلة

استطلاع: حظوظ ساعر أفضل من نتنياهو بتشكيل الحكومة المقبلة

2020-12-23
ضربة لنتنياهو: الوزير إلكين ينشق عن الليكود وينضم لحزب ساعر

ضربة لنتنياهو: الوزير إلكين ينشق عن الليكود وينضم لحزب ساعر

2020-12-23
الصحة الإسرائيلية: اكتشاف 4 حالات إصابة بسلالة كورونا الجديدة

الصحة الإسرائيلية: اكتشاف 4 حالات إصابة بسلالة كورونا الجديدة

2020-12-23
قيود مرتقبة: إغلاق شامل بدءا من الأحد

قيود مرتقبة: إغلاق شامل بدءا من الأحد

2020-12-23
هدم مبنى في كفر برا ومنزل في اللد

هدم مبنى في كفر برا ومنزل في اللد

2020-12-23