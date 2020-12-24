ليلة الميلاد: إطلاق ألعاب نارية في سماء الناصرة

تطلق جمعية الموكب لاحتفالات الميلاد، الألعاب النارية في الناصرة، الليلة الساعة العاشرة، من كنيسة يسوع الشاب السالزيان، احتفالا بميلاد طفل المغارة في بيت لحم، وذلك بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد.

وقامت جمعية الموكب هذه السنة بملاءمة فعالياتها الميلادية للأوضاع الصحية السائدة، مع التزامها الكامل بالتعليمات الصحية، بمشاركة عدد قليل من الحضور بحسب التعليمات، إذ تم بث جميع الفعاليات عبر شبكات التواصل الاجتماعي والإنترنت.

وكانت الجمعية قد افتتحت احتفالات الميلاد في الناصرة، بالاحتفال بإضاءة شجرة الميلاد في مركز القديس أنطون، وتزيين شارع البابا بنديكتوس، وإطلاق أغنية ميلادية جديدة "بشارة من الناصرة"، وتنظيم ثلاث أمسيات ميلادية فنية عائلية، وثلاثة فعاليات للأطفال، وإطلاق الألعاب النارية في ليلة الميلاد، وتختتم السنة بفعالية من كنيسة يسوع الشاب السالزيان، تقام لأول مرة في الناصرة.

وقالت الجمعية إنه "منذ أعوام نعمل على تحقيق رؤيتنا الشاملة في موضوع الاحتفالات بعيد الميلاد في مدينة البشارة، إيمانا منا بأهمية إعطاء الناصرة حقها في الاحتفال بعيد الميلاد وبشكل لائق أسوة بمدن العالم. وشاهدنا السنة الماضية أن رؤيتنا بدأت تتحقق فعلا! إلا أن جائحة كورونا لم تمكننا هذه السنة من الاستمرار من القمة التي وصلنا لها السنة الماضية، ونحن نتعهد بمتابعة المسيرة وتحقيق أهدافنا في السنة القادمة إن شاء الله".

ووجهت الجمعية الشكر إلى جميع الذين تبرعوا، اشتركوا وساهموا في إنجاح جميع الفعاليات الميلادية التي قامت بها الجمعية.

مسار خاص للاحتفالات بالأعياد المجيدة

بموجب مسار للاحتفالات بالأعياد المجيدة فإنَّ الكنائس تستطيع أن تستقبل أَعدادًا من المصلّين والمؤمنين، وذلك حسب مساحة الكنيسة، وبموجَب تعليمات الوقاية الصادرة عن وزارة الصحة.

وصادق المجلس الوزاري لشؤون كورونا (كابنيت كورونا) على شروط جديدة خاصة عشية عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية، إذ بموجبها يسمح للجمهور بالتجمع بشكل محدود في أماكن العبادة خلال أوقات الصلوات فقط.

وحسب التعليمات الجديدة الخاصة بمسار الاحتفالات بالعيد فإنه بدءًا من اليوم الساعة 17:00 ولغاية يوم غدٍ الجمعة الساعة 20:00 يسمح للمحتفلين التجمهر في الكنائس حسب الشروط الآتية: 100 شخص في مكان مفتوح، 10 أشخاص في مبنى مغلق، في مبنى مع عدة مداخل سيسمح تجمهر 10 أشخاص عند كل مدخل.