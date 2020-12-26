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سخنين: إضرام النار في شجرتي الميلاد

تاريخ النشر: 26/12/2020 - 09:48

سخنين: إضرام النار في شجرتي الميلاد
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

أقدم جناة فجر اليوم، السبت، على إضرام النار في شجرتي الميلاد في مدينة سخنين بعد بضعة أيام من الاحتفال بإضاءتهما بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وعلم أن ألسنة النار طالت شجرة الميلاد بجانب كنيسة السيدة العذراء وأخرى بجانب كنيسة مار يوسف، ما أسفر عن إلحاق الضرر فيهما.

وأعرب المواطنون في سخنين عن تذمرهم واستنكارهم الشديدان لهذا العمل المدان، وطالبوا الشرطة بالعمل على اعتقال الجناة بالسرعة الممكنة وتقديمهم للمحاكمة.

هذا، وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث، دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#شجرة الميلاد
#عيد الميلاد
#سخنين

سخنين: إضرام النار في شجرتي الميلاد

سخنين: إضرام النار في شجرتي الميلاد

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