سخنين: إضرام النار في شجرتي الميلاد

أقدم جناة فجر اليوم، السبت، على إضرام النار في شجرتي الميلاد في مدينة سخنين بعد بضعة أيام من الاحتفال بإضاءتهما بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وعلم أن ألسنة النار طالت شجرة الميلاد بجانب كنيسة السيدة العذراء وأخرى بجانب كنيسة مار يوسف، ما أسفر عن إلحاق الضرر فيهما.

وأعرب المواطنون في سخنين عن تذمرهم واستنكارهم الشديدان لهذا العمل المدان، وطالبوا الشرطة بالعمل على اعتقال الجناة بالسرعة الممكنة وتقديمهم للمحاكمة.

هذا، وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث، دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.