اعتقال والدة من عرب العرامشة بشبهة ترك طفلها بالسيارة

تنظر المحكمة، اليوم الإثنين، في طلب الشرطة تمديد اعتقال والدة طفل من قرية عرب العرامشة في منطقة الجليل الأعلى، شمالي البلاد، وذلك للاشتباه بترك رضيعها (10 أشهر) لوحده داخل السيارة.

وحسب ادعاء الشرطة التي اعتقلت الوالدة، أمس الأحد، فإنها تركت طفلها وحيدا داخل السيارة في موقف سيارات بالمجمع التجاري "كنيون نهريا".

وأضافت أن امرأة مرت من جانب السيارة وسمعت بكاء الطفل، وتفاجأت بوجوده داخلها بحالة يرُثى لها.

ويُستدل من تقرير نشرته مؤسسة "بطيرم" لأمان الأولاد، في شهر حزيران/ يونيو 2020، أن حوالي 100 طفل يتعرضون للنسيان سنويا داخل السيارة خلال فترة الصيف في البلاد بمن فيهم أطفال وأولاد داخل سيارات محكمة الإغلاق، دخلوا إليها ولم يعرفوا كيفية الخروج منها.

ووفقا للمعطيات فإنه ما بين السنوات 2015 ولغاية 2020 لقي نحو 17 طفلا مصارعهم بعد أن تم نسيانهم داخل السيارات، بينهم 9 أطفال من المجتمع العربي.

وأشارت الأبحاث التي أجريت في السنوات الأخيرة، وفقا للمؤسسة، إلى أن "حالات النسيان للأولاد والأطفال داخل السيارة من الممكن أن تحدث مع الجميع دون استثناء، وتحديدا عندما يعاني الأهل من حالات التعب والإرهاق الشديد والضغوطات الكبيرة أو عند الانشغال بأمور معينة عن الأطفال، أو إذا كما نتحدث عن حالات نسيان لأطفال في مركبة السفريات عندما يتعلق الأمر بالسائق الذي يمكن اعتباره كأي عامل آخر".

وأضافت أنه "يتعرض الأطفال والرضع بشكل خاص لتأثير أسرع وأخطر مع ارتفاع درجات الحرارة داخل السيارة التي من الممكن أن تصل درجة حرارتها إلى حوالي 70 مئوية خلال مدة زمنية قصيرة نسبيا".

هذا، ويمنع ترك طفل داخل سيارة لوحده فسرعان ما ترتفع درجة حرارة الطفل ويعاني من صدمة حرارية، والتي قد تؤدي إلى مضاعفات في ارتفاع عال لدرجة حرارته وجفاف وتقلصات وصدمة ووفاة.