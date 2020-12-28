  2. محليات
  3. أخبار محلية

الناصرة أشبه بمدينة أشباح في ظل إغلاق كورونا

تاريخ النشر: 28/12/2020 - 12:52

الناصرة أشبه بمدينة أشباح في ظل إغلاق كورونا
مدينة الناصرة، اليوم (عرب 48)
تحرير: قاسم بكري
زكريا حسن زكريا حسن

بدت مدينة الناصرة، صباح اليوم الإثنين، وهو أول أيام الإغلاق الثالث، أشبه بمدينة أشباح، في الوقت الذي كانت فيه المدينة تشهد في مثل هذه الفترة من كل عام ذروة في النشاط السياحي والتجاري، وهي فترة الأعياد الميلادية ورأس السنة.

وكانت مطاعم الناصرة وساحاتها العامة تعج سابقا بالسائحين، سواء من الداخل أو من خارج البلاد، كونها أرض مقدسة وبلد السيد المسيح.

وتجدر الإشارة إلى أن الإغلاق الثالث كان قد بدأ الساعة الخامسة من مساء يوم أمس، الأحد، وكان الآلاف قد استغلوا عطلة نهاية الأسبوع الأخير ووصلوا إلى المدينة المزدانة بزينة عيد الميلاد، ولمشاهدة شجرة الميلاد العملاقة التي تنتصب في ساحة كنيسة الروم قبل أن يدخل الإغلاق حيز التنفيذ.

وكانت المدينة وخصوصا منطقة عين العذراء قد شهدت ازدحاما واختناقات مرورية، يومي الجمعة والسبت الماضيين، بسبب أعداد الوافدين إلى المدينة، لكن المشهد تبدّل مساء أمس وصباح اليوم، وبدت شوارع المدينة خالية تماما من أي نشاط سياحي أو تجاري.

وتلاحظ حركة نشطة بعض الشيء بالقرب من مركز التطعيم ضد كورونا في منطقة "ديانا"، وعند المؤسسات الحيوية التي تعمل في ظل الإغلاق كالبنوك وصناديق المرضى. أما المحال التجارية غير الحيوية فجميعها مغلقة، علما بأنه لا يلاحظ نشاط للشرطة في المدينة ولا تنصب حواجز عند مداخل المدينة.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#الناصرة
#كورونا
#إغلاق
#عيد الميلاد

الناصرة أشبه بمدينة أشباح في ظل إغلاق كورونا

الناصرة أشبه بمدينة أشباح في ظل إغلاق كورونا

حوارات

د. صباغ - خوري: أكاديميون من الداخل يقودون العودة إلى الإطار الكولونيالي
د. صباغ - خوري: أكاديميون من الداخل يقودون العودة إلى الإطار الكولونيالي

2020-12-26

المحامي مجد أبو صالح: لهذا نرفض مشروع التوربينات الإسرائيليّة في الجولان
المحامي مجد أبو صالح: لهذا نرفض مشروع التوربينات الإسرائيليّة في الجولان

2020-12-19

د. محمد أبو سمرة: الإسلامية الجنوبية وضعتنا في خانة "فقه الأقليات"
د. محمد أبو سمرة: الإسلامية الجنوبية وضعتنا في خانة "فقه الأقليات"

2020-12-12

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

مصرع شخص في حادث دهس بحيفا
مصرع شخص في حادث دهس بحيفا

2020-12-28

قتيلان في شارع 6 واللد
قتيلان في شارع 6 واللد

2020-12-28

اتهام: أطلق النار على فرع بنك ومحال تجارية
اتهام: أطلق النار على فرع بنك ومحال تجارية

2020-12-28

الأكثر قراءة

إشتية: لجنة تحقيق في حفل مقام النبي موسى

إشتية: لجنة تحقيق في حفل مقام النبي موسى

2020-12-27
الإغلاق الثالث: ترجيحات حذرة بعدم تمديده لأكثر من أسبوعين

الإغلاق الثالث: ترجيحات حذرة بعدم تمديده لأكثر من أسبوعين

2020-12-27
علاج فوري جديد لفيروس كورونا قد يستبدل التطعيم

علاج فوري جديد لفيروس كورونا قد يستبدل التطعيم

2020-12-27
كورونا عالميًّا: بكين تُعلن حالة الطوارئ وتحذير من لقاحات وهمية في أوروبا

كورونا عالميًّا: بكين تُعلن حالة الطوارئ وتحذير من لقاحات وهمية في أوروبا

2020-12-27
كورونا بالبلاد: المحظور والمسموح بالإغلاق الثالث

كورونا بالبلاد: المحظور والمسموح بالإغلاق الثالث

2020-12-27