كورونا: إغلاق مقهيين للنرجيلة في باقة وجت واعتقال منظم حفل بالنقب

أغلقت الشرطة مقهى لتقديم النرجيلة في باقة الغربية، لسبعة أيام، واعتقلت منظم حفل زفاف بالنقب بادعاء العمل خلافا للتعليمات الصحية في ظل انتشار فيروس كورونا.

ووفقا لادعاء الشرطة، اليوم الأربعاء، فإنه "في إطار نشاط الشرطة المركز لتطبيق تعليمات وزارة الصحة لمكافحة انتشار وباء كورونا، قام قائد مركز الشرطة في باقة الغربية بإصدار أمر إغلاق لمقهى لتقديم النرجيلة في باقة الغربية بعد أن قام صاحبه بتشغيله خلافاً للتعليمات، إذ رصد أفراد الشرطة عددا من القاصرين يجلسون في المكان دون أن يستخدموا كمامة وآخر يدخّن النرجيلة. ووصل أفراد الشرطة إلى المكان وأطلعوا صاحب المحل على قواعد الشارة البنفسجية.

وذكرت الشرطة أنها أغلقت، يوم أمس الثلاثاء، محلا لتقديم النرجيلة في قرية جت المثلث، بادعاء انتهاك تعليمات وزارة الصحة.

وفي منطقة النقب، جنوبي البلاد، اعتقلت الشرطة شخصا بشبهة تنظيم حفل زفاف بمشاركة 100 شخص، وادعت أنه أصيب خلاله، وفقًا للشبهات، 7 أشخاص بفيروس كورونا.

وأضافت أنّ "التحقيقات السرية في القضية بدأت خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2020 بعد ظهور شبهات حول إقامة حفل زفاف بمشاركة أكثر من 100 في منطقة بين رهط و’لهافيم’ تضمن طاولات و’دي جي’ وتصوير، وقامت الشرطة بتحقيقات واسعة تخللت التحقيق مع عدد كبير من المشاركين بالحفل، إضافة إلى حصول الشرطة على أشرطة فيديو توثق الخرق الصارخ للأنظمة. وتمّ التوصل إلى منظّم الحفل وإحالته للتحقيقات في الأسبوع الأخير".