كورونا المجتمع العربي: 690 فحصا بالناصرة وازدياد الإصابات بأم الفحم

يستدل من معطيات وزارة الصّحة، اليوم الخميس، أنه أجريت 690 فحصًا للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا في مستشفيات الناصرة في الـ24 ساعة الأخيرة.

وحسب المعطيات الجديدة، فإنه يمكث في مستشفى الناصرة (الإنجليزي) 16 شخصًا في قسم كورونا، 15 شخصًا بحالة خطيرة (بينهم 1 موصول بجهاز التنفس الاصطناعي) و1 بحالة متوسطة، وتم إجراء 677 فحصًا في الـ24 ساعة الأخيرة. أما في مستشفى العائلة المقدسة (النمساوي)، يمكث 15 شخصًا في قسم كورونا، 13 بحالة خطيرة، و2 بحالة طفيفة، وتم إجراء 13 فحصًا فقط في الـ24 ساعة الأخيرة.

وتبين من معطيات وزارة الصحة أن "عدد مرضى كورونا في البلاد، بلغ 419312 حتى الساعة 06:42 من صباح اليوم الخميس، بينهم 3314 وفيات. ومن مجمل الإصابات هناك 639 وصفت حالتهم خطيرة و165 موصولون بجهاز التنفس الاصطناعي، علمًا أن المرضى حاليًا عددهم 42402".

أم الفحم: ارتفاع آخر في إصابات كورونا

أفاد الناطق بلسان بلدية أم الفحم، عبد المنعم فؤاد، صباح اليوم أن "المدينة شهدت أمس، الأربعاء، ارتفاعاً آخر في الإصابات بكورونا، فقد وصل عدد الإصابات الفعلية في المدينة إلى 232 حالة. نسبة الفحوص الموجبة ارتفعت إلى 14%. نسبة الإصابات لكل 10000 مواطن ارتفعت أيضا وهي الآن 34 حالة. المؤشر الضوئي ارتفع إلى 6.6. اللون: برتقالي".

وأضاف أن "محطة الفحص في السوق البلدي تعمل، اليوم الخميس منذ الساعة الرابعة عصراً وحتى الساعة السابعة مساءً لعيادات ‘كلاليت’ و’مئوحيدت’. عيادة ‘مكابي’ تعمل في مبنى البلدية منذ الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً وحتى الساعة الثالثة والنصف عصراً".

وختم الناطق بلسان بلدية أم الفحم بالقول إن "مركز التطعيم ضد فيروس كورونا لعيادات كلاليت ومكابي، يعمل حتى الساعة الثامنة مساءً في عيادة الظهر. عيادة مئوحيدت التطعيم يتم في عيادة المرمالة وفق حجز دور مسبق فقط".

محطات لإجراء فحص كورونا في البلدات العربية الخميس

تعمل محطات لإجراء فحوص الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في عدد من البلدات العربية، اليوم الخميس، حَسَبَ ما أعلنت وزارة الصحة، صباح اليوم.

وأشارت الوزارة إلى أن إجراء الفحوص دون الحاجة إلى تقديم توصية طبية أو إحالة للكشف الطبي.

محطات مفتوحة حَسَبَ البرنامج التالي:

كفر مندا، المركز الجماهيري 15:00-20:00

نحف، بجانب "محطة الشرطة" 14:00-19:00

البقيعة، حي "الضباط" 12:00-19:00

دالية الكرمل، مركز "بايس" 12:00-19:00

طرعان، المركز الجماهيري 12:00-19:00

عين ماهل، المدرسة الثانوية 12:00-19:00

الطيبة، المدخل الشمالي 10:00-14:00.

وفي القدس المحتلة، تقام محطات الفحص وفقًا للبرنامج التالي:

القدس، الشيخ جراح 08:00-15:00

القدس، جبل المكبر 13:00-21:00

وفي الجولان المحتل تقام محطة الفحص حسب البرنامج التالي:

بقعاثا، بيت الشعب 12:00-19:00.