الطيرة: اعتقال مشتبهين على خلفية بجريمة قتل

اعتقلت الشرطة ثلاثة مشتبهين من مدينة الطيرة، على خلفية جريمة قتل المرحوم فواز دعاس، طعنا بالسكين يوم الجمعة الماضي، وإصابة نجله بجروح وصفت بأنها ما بين خطيرة ومتوسطة.

وقتل المرحوم دعاس طعنا بالسكين أمام بيته، وأصيب نجله بجروح، ولا يزال يخضع للعلاج في قسم العناية الفائقة بالمستشفى بحالة خطيرة، ولكنها مستقرة.

واعتقلت الشرطة، يوم أمس السبت، ثلاثة مشتبهين بالضلوع في بالجريمة، وأحالتهم إلى محطة الشرطة في الطيبة على ذمة التحقيق، فيما أطلقت سراح أحدهم دون شرط أو قيد.

هذا، ومن المزمع أن تنظر محكمة الصلح في بيتح تكفا اليوم، الأحد، في طلب الشرطة تمديد اعتقالهم لثمانية أيام إضافية.