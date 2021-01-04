اعتقال 35 مشتبها بالتجارة بالمخدرات والسلاح

اعتقلت الشرطة اليوم، الإثنين، 35 مشتبها عربيا من منطقة الجليل بالتجارة بالمخدرات والسلاح، وذلك بعدما أوقع بهم "وكيل سري" اعتمدته الشرطة خلال العام الماضي.

ونسبت الشرطة إلى 18 شخصا من بين المعتقلين شبهات "ارتكاب جرائم في مجال السلاح غير القانوني"، وهم من بلدات دير الأسد والناصرة والرينة وشفاعمرو وكرميئيل.

وجاء في التفاصيل، أن "الوكيل السري" قام بشراء 8 أسلحة وقنبلتين من مشتبهين بالتجارة بالسلاح غير القانوني، بالإضافة إلى كميات كبيرة من المخدرات الخطيرة من نوع كوكايين وحبوب الاكستازي والامبيثامين.

وداهمت عناصر الشرطة عدة بلدات عربية فجرا، إذ جرى اعتقال المشتبهين وهم أصحاب مهن مختلفة، بالإضافة إلى ضبط سلاح غير قانوني يشتبه باستخدامه في إطلاق النار على عناصر شرطة في قرية دير الأسد قبل نصف العام؛ وفقا لادعاء الشرطة.

هذا، ومن المزمع أن تنظر المحكمة في طلب تمديد فترة اعتقال المشتبه بهم على ذمة التحقيق.