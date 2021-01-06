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كورونا: مطالبة بمعلومات حول التطعيم في المجتمع العربي

تاريخ النشر: 06/01/2021 - 14:51

كورونا: مطالبة بمعلومات حول التطعيم في المجتمع العربي
صورة توضيحية (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

أبرقت الهيئة العربية للطوارئ بواسطة جمعيتي سيكوي والجليل، رسالة عاجلة طالبت من خلالها وزارة الصحة وصناديق المرضى بالحصول على المعلومات والبيانات المحتلنة المتعلقة بالتطعيم وتوزيع محطات التطعيم ضد فيروس كورونا في المجتمع العربي.

وأكدت الرسالة على أن نشر المعلومات والبيانات المتعلقة بالتطعيم والخاصة بالمجتمع العربي وإتاحتها للهيئات المهنية وللجمهور الواسع هو بمثابة خطوة ضرورية من أجل تخطيط وتطوير السياسات الملائمة بطريقة متساوية ومناسبة للاحتياجات وخصائص المجتمع العربي.

كما طرحت تساؤلات حول المعايير الموجهة في تحديد أماكن محطات التطعيم، خصوصًا من قبل صناديق المرضى وتوزيعها الملائم على البلدات العربية مع التنويه للانتشار الضئيل لمحطات التطعيم من قبل بعض صناديق المرضى في البلدات العربية حتى هذا اليوم وبعد أسابيع من بدء حملة التطعيم.

كما تطرقت الرسالة إلى وجوب توفير التطعيمات في القرى غير المعترف بها في منطقة النقب، مع التشديد على أهمية إدخال محطات تطعيم متنقلة تعمل بالتنسيق مع الهيئات والسلطات المحلية في البلدات النائية والصغيرة.

هذا، ولفتت الرسالة إلى برامج التوعية للتطعيمات والمقدمة من قبل وزارة الصحة في هذه المرحلة حول مدى انتشارها وملائمتها لظروف واحتياجات المجتمع العربي خصوصًا فئة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة في هذه المرحلة.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#الهيئة العربية للطوارئ
#تطعيم
#كورونا
#فيروس كورونا
#المجتمع العربي

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