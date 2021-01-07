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إصابة شخص في حريق داخل شقة سكنية بعكا

تاريخ النشر: 07/01/2021 - 08:12

إصابة شخص في حريق داخل شقة سكنية بعكا
(تصوير سلطة الإطفاء والإنقاذ)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أصيب شخص في حريق شب داخل شقة سكنية بمدينة عكا، الليلة الماضية.

وأفاد الناطق بلسان سلطة الإطفاء والإنقاذ للإعلام العربي، إن "حريقا شب، الليلة الماضية، في عكا بشارع ‘كيبوتس غلويوت’ في شقة سكنية فوقها سطح مسقوف بقرميد. وعليه هرعت طواقم الإطفاء والإنقاذ ووصلت إلى المكان وعملت بالبحث عن عالقين، علما أن الحريق في الطابق الثالث من العمارة السكنية وفوق الشقة المشتعلة سكن من القرميد. وتمكنت الطواقم من إخماد الحريق الذي أدى إلى إصابة شخص من جراء استنشاق الدخان".

هذا، وفتحت الشرطة وخبراء الحرائق ملفا للتحقيق في ملابسات الحريق.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#عكا
#حرائق
#سلطة الإطفاء والإنقاذ

إصابة شخص في حريق داخل شقة سكنية بعكا

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