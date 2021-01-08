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طمرة: دعوة للتظاهر ضد العنف والجريمة وتواطؤ الشرطة

تاريخ النشر: 08/01/2021 - 08:45

طمرة: دعوة للتظاهر ضد العنف والجريمة وتواطؤ الشرطة
وقفة احتجاجية بطمرة (أرشيف عرب 48)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

دعت اللجنة الشعبية في طمرة الأهالي إلى التظاهر احتجاجا على العنف والجريمة وتواطؤ الشرطة أمام مركز الشرطة في المدينة، بعد صلاة الجمعة اليوم.

وجاء في دعوة اللجنة الشعبية "نعم لإغلاق مركز الشرطة المقصرة والمتواطئة مع العنف والجريمة".

وأضافت أنه "نظرا للأحداث الأليمة في الأيام الأخيرة بالاعتداء على المواطنين وعلى الملك الخاص من محال تجارية وممتلكات خاصة والملك العام وآخرها على مبنى البلدية، وأحداث إطلاق النار المستمرة يوميا، والتي أدت إلى اصابات وخسائر مادية وذعر بين الأهالي والمواطنين، تدعوكم اللجنة الشعبية للتظاهر، وذلك الجمعة، بعد الصلاة مباشرة، أمام مركز الشرطة".

وختمت اللجنة الشعبية بالقول: "نعم لطمرة آمنة مطمئنة. نرجو من الجميع الالتزام بوضع الكمامات والتباعد الجسدي خلال التظاهرة والالتزام بتوجيهات أعضاء اللجنة الشعبية".

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#طمرة
#العنف والجريمة
#لجان شعبية
#الشرطة

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