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إلغاء أمر هدم منزل في كفر قاسم

تاريخ النشر: 13/01/2021 - 12:30

إلغاء أمر هدم منزل في كفر قاسم
تحرير: قاسم بكري
ضياء حاج يحيى ضياء حاج يحيى

ألغت محكمة الصلح في مدينة بيتح تكفا، صباح اليوم الأربعاء، أمر هدم لبيت في مدينة كفر قاسم، بعد أن تبين ثغرات في أمر الهدم.

وفسرت السلطات إصدار أمر الهدم بأن البيت تمت عليه إضافات دون إصدار تراخيص لازمة، كذلك أمر الهدم كان من المقرر أن ينفذ في شهر أيلول/ سبتمبر الماضي.

ويقع البيت في المنطقة الشمالية لمدينة كفر قاسم، وهي منطقة تعاني من أوامر هدم كثيرة سلمت لعدد من أصحاب البيوت بحجة البناء دون ترخيص.

وبيّن المحامي الموكل بالدفاع عن صاحب البيت، علاء تلاوي، لهيئة المحكمة أن ثغرات قانونية كثيرة في أمر الهدم التي سُلّم لموكله.

وأشار إلى أن "هذه ليست المرة الأولى التي نرصد فيها ثغرات مشابهة يمكنها إلغاء أمر هدم منزل"، موضحا أن "ادعاء السلطات بأن المبنى مر بإضافات وتغييرات، الأمر الذي فُندّ في المحكمة".

يذكر أن لجنة التنظيم والبناء اللوائية في منطقة المركز أصدرت أمري هدم لمبنيين في كفر قاسم بحجة البناء غير المرخص، مطلع الأسبوع الجاري.

هذا، وتشدد السلطات الإسرائيلية في الآونة الأخيرة على تنفيذ أوامر الهدم، إذ شهدت كفر قاسم 6 عمليات هدم منازل العام الماضي 2020، وكذلك هدم معرشات ومخازن تجارية.

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#هدم المنازل
#كفر قاسم
#أوامر الهدم
#تنظيم وبناء

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