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شاهد | تساقط الثلوج على قمة جبل الشيخ

تاريخ النشر: 14/01/2021 - 10:21

شاهد | تساقط الثلوج على قمة جبل الشيخ
قمة جبل الشيخ، صباح اليوم
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

غطت طبقة خفيفة من الثلوج قمة جبل الشيخ في الجولان العربي السوري المحتل، صباح اليوم الخميس.

وتساقطت الثلوج في جبل الشيخ، وقُدرت طبقة الثلوج بنحو 1-2 سم، إذ تساقطت الثلوج في قمة جبل الشيخ التي يبلغ ارتفاعها عن سطح الأرض 2000 م.

وسجلت درجات الحرارة في قمة جبل الشيخ انخفاضا ملموسا وبلغت صفر درجة مئوية، ومن المتوقع تساقط الثلوج على الجزء العلوي من الجبل، ظهر اليوم الخميس، واحتمال أن تصل الثلوج الجزء السفلي من الجبل، مطلع الأسبوع المقبل.

هذا، ويتوقع الراصد الجوي أن يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، اليوم، وتصبح أدنى من معدلاتها بقليل. وتسود أجواء شتوية باردة وعاصفة في الجبال، وتهطل الأمطار في مناطق واسعة من البلاد خصوصا في الشمال والوسط وتكون مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#ثلوج
#جبل الشيخ
#الجولان
#حالة الطقس

شاهد | تساقط الثلوج على قمة جبل الشيخ

شاهد | تساقط الثلوج على قمة جبل الشيخ

شاهد | تساقط الثلوج على قمة جبل الشيخ

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