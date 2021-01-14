كورونا المجتمع العربي: 26 وفاة و4,395 إصابة جديدة في أسبوع

يستدل من معطيات نشرتها الهيئة العربية للطوارئ، اليوم الخميس، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلدات العربية لا يشمل المدن المختلطة، لغاية صباح اليوم بلغ 88,217 مصابا، في حين بلغ عدد الإصابات في البلاد 522,974 مصابا. ومع الارتفاع في عدد الإصابات في المجتمع اليهودي انخفضت نسبة الإصابات في البلدات العربية من إجمالي الإصابات في البلاد إلى 16.9%.

وبلغ عدد التطعيمات في البلدات العربية 113,796 في حين بلغ عدد التطعيمات على مستوى البلاد ما يزيد عن 2 مليون، وبهذا انخفضت نسبة المطعمين في البلدات العربية إلى 5.6% فقط من مجمل المُطعمين في البلاد.

وبلغت نسبة الذين تلقوا التطعيم على مستوى البلاد 22.2%، في المقابل على مستوى البلدات العربية بلغت النسبة 8% فقط. وفيما يتعلق بالفئة العمرية 60 عاما ويزيد فقد بلغ عدد الذين تلقوا التطعيم في البلدات العربية نحو 46,527 ما يعد 45.6% من العدد الكلي في تلك الفئة العمرية، في المقابل على مستوى البلاد بلغ عدد المطعمين في تلك الفئة أكثر من 1.1 مليون وما يعد 72% من الأفراد في تلك الفئة العمرية.

وارتفع عدد الإصابات في البلدات العربية منذ مطلع الأسبوع بنحو 4,395 إصابة جديدة، وفي المقابل على مستوى البلاد بلغ عدد المصابين الجدد لذات الفترة 35,666، وبهذا انخفضت نسبة الإصابات الجديدة في البلدات العربية إلى نحو 12.3% من مجمل المصابين الجدد في البلاد.

وبلغ عدد الحالات النشطة في البلدات العربية 10,689، وعلى مستوى البلاد فقد بلغ عدد الحالات النشطة 82,653 حالة، مع تسجيل زيادة بلغت 9,722 حالة جديدة، منذ مطلع الأسبوع. وبهذا انخفضت نسبة الحالات النشطة في البلدات العربية إلى 12.9% من عدد الحالات النشطة في البلاد.

وعلى صعيد البلدات العربية، استمرت الناصرة في تصدر البلدات العربية من حيث عدد الإصابات الجديدة وعدد الحالات النشطة وكذلك إجمالي الإصابات منذ بدء الأزمة، إذ بلغ عدد الإصابات الجديدة في الأيام السبعة الماضية 614 إصابة، وبهذا ارتفع عدد الحالات النشطة إلى 1,132 حالة وارتفع عدد الإصابات منذ بدء انتشار العدوى إلى 5,985 إصابة، في حين سجلت 291 إصابة جديدة في أم الفحم و285 إصابة في طمرة و273 في سخنين و238 في شفاعمرو، خلال الأيام السبعة الماضية.

وارتفع عدد الوفيات، منذ مطلع الأسبوع الجاري، بـ26 وفاة، وبلغ عدد الوفيات في البلدات العربية 607 وفاة، في حين ارتفع عدد الوفيات على مستوى البلاد لذات الفترة بـ182 وفاة، وبلغ عدد الوفيات في البلاد 3,825، وبذلك بلغت نسبة الوفيات في البلدات العربية 15.9% من عدد الوفيات في البلاد منذ بدء انتشار فيروس كورونا في شهر آذار/ مارس 2020.

هذا، وبلغ عدد الحالات الخطرة في البلدات العربية 232 حالة بينها 66 مريضا يخضعون لأجهزة التنفس الاصطناعي، وفي المقابل على مستوى البلاد ارتفع عدد الحالات الخطرة إلى 1,032 حالة بينها 274 مصابا يخضعون لأجهزة التنفس الاصطناعي.