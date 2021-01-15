أكثر من نصف مليون مخالفة كورونا فُرضت على مواطنين بالبلاد

يستدل من معطيات نشرها مركز جباية الغرامات والمخالفات في سلطة التنفيذ والجباية بالبلاد، وهو المخول بجباية غرامات كورونا التي فرضتها الشرطة، أنه في الـ12 يومًا الماضية، تم دفع حوالي 52 ألف غرامة فُرضت على مواطنين قدرها الإجمالي 42،156،998 شيكل.

ومنذ بداية الأزمة، غُرّم مخالفون للأنظمة بمبلغ 510 و110 شيكل بقيمة 312،039،498 شيكل. وأكثر من نصف مليون غرامة كورونا تم فرضها على مواطنين خالفوا تعليمات الأنظمة والقوانين المفروضة للحد من انتشار عدوى كورونا.

ومنذ بداية العام 2021 دفعت 12 ألف غرامة بقيمة إجمالية قدرها 7 ملايين، مقارنة بالفترة التي سبقت الإغلاق الأخير والتي دفع فيها نحو 2.5 مليون شيكل أسبوعيا في المتوسط مقابل حوالي 5000 غرامة.

وحذر مركز جباية الغرامات والمخالفات من أن المدينين الذين لم يدفعوا الغرامة بعد، ستتراكم الغرامة عليهم وإضافة متأخرات الدفع بنسبة 50٪ بعد يوم استحقاق دفعها.

وذكر أن الكثير من المدينين يطلبون المساعدة وتخفيض المتأخرات. وحوالي 900 مدين تجاوزوا الموعد النهائي لدفع الغرامة التي حصلوا عليها، والذين لم يتقدموا لتسوية الدين، تم الحجز على حسابهم البنكي.