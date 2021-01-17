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بحيرة طبرية: ارتفاع في منسوب المياه إثر هطول أمطار غزيرة

تاريخ النشر: 17/01/2021 - 12:55

بحيرة طبرية: ارتفاع في منسوب المياه إثر هطول أمطار غزيرة
بحيرة طبرية (Pixabay)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

ارتفع منسوب المياه في بحيرة طبرية بـ2 سم إضافية بفعل تدفق كميات من مياه الأمطار الغزيرة التي هطلت على المناطق المجاورة لطبرية إلى البحيرة، منذ يوم الخميس الماضي ولغاية صباح اليوم الأحد، حسب معطيات نشرتها سلطة المياه.

وأشارت إلى أن منسوب المياه في بحيرة طبرية بلغ 209.935 تحت سطح البحر، وفقا لفحص أجراه موظفو السلطة، صباح اليوم.

وأوضحت السلطة أنه ينقص البحيرة 1.135 مترا لامتلائها بشكل كامل.

وفي سياق متصل، تسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت في مختلف أنحاء البلاد، حديثا، بسيول وفيضانات وإغلاق شوارع وطرقات، وتدفقت المياه إلى عدد من المنازل المأهولة في بلدات عربية.

هذا، وتوقعت دائرة الأرصاد الجوية أن تتأثر البلاد، اليوم، بمنخفض عميق آخر وكتلة هوائية أشد برودة، فيما تهب على البلاد رياح قوية وأجواء عاصفة خصوصا في الجبال.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#بحيرة طبرية
#منسوب المياه
#سلطة المياه
#أرصاد جوية
#حالة الطقس

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