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حيفا: مصرع شخص في حريق منزلي

تاريخ النشر: 17/01/2021 - 08:12

حيفا: مصرع شخص في حريق منزلي
من المكان في حيفا، فجر اليزم (تصوير طواقم الطوارئ)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

لقي شخص مصرعه في حريق منزلي بمنطقة حيفا، الليلة الماضية.

وجاء في التفاصيل، أفاد الناطق بلسان سلطة الإطفاء والإنقاذ للإعلام العربي أنه عُثر في بلدة كريات يام بالقرب من مدينة حيفا على جثة شخص، في الأربعينيات من العمر، على ما يبدو إثر حريق شب في شقة سكنية، الليلة الماضية.

وأضاف أن طواقم إطفاء وإنقاذ اقتحمت الشقة السكنية وعثرت خلال البحث على الجثة، وأخمدت الطواقم الحريق في المكان.

هذا، ونقلت طواقم طبية الجثة، فيما فتحت الشرطة وخبراء الحرائق ملفا للتحقيق في ملابسات الحريق.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#حيفا
#حرائق
#حوادث منزلية

حيفا: مصرع شخص في حريق منزلي

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