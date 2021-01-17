حيفا: مصرع شخص في حريق منزلي

لقي شخص مصرعه في حريق منزلي بمنطقة حيفا، الليلة الماضية.

وجاء في التفاصيل، أفاد الناطق بلسان سلطة الإطفاء والإنقاذ للإعلام العربي أنه عُثر في بلدة كريات يام بالقرب من مدينة حيفا على جثة شخص، في الأربعينيات من العمر، على ما يبدو إثر حريق شب في شقة سكنية، الليلة الماضية.

وأضاف أن طواقم إطفاء وإنقاذ اقتحمت الشقة السكنية وعثرت خلال البحث على الجثة، وأخمدت الطواقم الحريق في المكان.

هذا، ونقلت طواقم طبية الجثة، فيما فتحت الشرطة وخبراء الحرائق ملفا للتحقيق في ملابسات الحريق.