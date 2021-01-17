129747 عاطلا عن العمل منذ بدء الإغلاق الثالث

أفادت معطيات مكاتب التشغيل في مؤسسة التأمين الوطني، اليوم الأحد، أنه تم تسجيل 129747 عاطلا عن العمل منذ بداية الإغلاق الثالث في 27 ديسمبر/ كانون الأول 2020، حيث من المتوقع أن يتخطى عدد العاطلين عن العمل بسبب جائحة كورونا حاجز المليون خلال الأسابيع المقبلة.

وبحسب البيانات الرسمية، تم إخراج 106752 منهم يشكلون 82% إلى إجازة، بينما 22995 من المسجلين بمكاتب التشغيل ويشكلون 18%، تم فصلهم أو منهم من قدم استقالته من العمل، علما أنه منذ يوم الخميس الماضي تسجل 6399 شخصا في مكاتب التشغيل ممن تم إخراجهم إلى إجازة غير مدفوعة الثمن.

ويتوقع أن يبلغ عدد العاطلين عن العمل مع نهاية الإغلاق الثالث الذي من المتوقع تمديده بأسبوع إضافي حوالي 900 ألف عاطل عن العمل، فيما لا تستبعد إمكانية الارتفاع في حصيلة العاطلين عن العمل خلال شباط/فبراير المقبل، وذلك حتى في حال تعليق الإغلاق وفتح سوق العمل.

وعلى الرغم من الأزمة الاقتصادية وارتفاع معدلات البطالة بظل جائحة كورونا، ارتفع إجمالي المدفوعات التي قدمها أصحاب العمل لمعظم العاملين في سوق العمل، بنسبة 0.5% في عام 2020 وبلغت 307.4 مليار شيكل.

ووفقا لصحيفة "كلكليست"، فإن الحديث يدور عن المعاشات والرواتب والمدفوعات الإضافية التي حولها أصحاب العمل والشركات للموظفين والمستخدمين والعمال، وذلك بحسب بيانات الشركة التي يتم من خلالها تحويل قسائم الرواتب التي تعكس 90% من الرواتب المدفوعة في سوق العمل.

وسجلت الزيادة وهذا الارتفاع على الرغم من انخفاض عدد قسائم الرواتب التي بلغ عددها في عام 2020 متوسط ​​شهري قدره 3.5 مليون قسيمة راتب، بانخفاض يقارب 3% مقارنة ببيانات 2019، وإذا تمت مقارنة عدد قسائم الرواتب فقط خلال أزمة كورونا، فالحديث يدور بالفعل عن انخفاض بنسبة 5.5% مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2019.