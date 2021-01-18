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354 حالة نشطة بكورونا في أم الفحم

تاريخ النشر: 18/01/2021 - 09:17

354 حالة نشطة بكورونا في أم الفحم
من مركز التطعيم في أم الفحم (أرشيفية)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

بلغ عدد الحالات النشطة بفيروس كورونا المستجد في مدينة أم الفحم، لغاية صباح اليوم الإثنين، 354 حالة علمًا أن الإصابات لكل 10 آلاف مواطن هو 33 حالة؛ فيما بلغت نسبة الفحوصات الموجبة من مجمل الفحوصات 12%، المؤشر الضوئي 8.3 واللون أحمر.

وأفاد الناطق بلسان بلدية أم الفحم، عبد المنعم فؤاد، أن "محطة فحص كورونا ستقام في القاعة الرياضية من الساعة العاشرة صباحا وحتى الخامسة مساء، دون تحويلة طبية".

هذا، ويستدل من معطيات وزارة الصحة أن "عدد مرضى كورونا في البلاد بلغ 551689 حتى صباح اليوم بينهم 4005 وفيات، ومن مجمل الإصابات 1130 إصابة خطيرة علمًا أن عدد الحالات النشطة حاليا بلغ 80436، وحصل على الجرعة الأولى من التطعيم 2116257 وعلى الجرعة الثانية 309065 شخصا".

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#أم الفحم
#كورونا
#فيروس كورونا

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