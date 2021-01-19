حكم بالسجن المؤبد على سعيد أبو سراري الذي قتل شقيقته قبل سنوات

أصدرت المحكمة المركزية في مدينة تل أبيب، يوم أمس الإثنين، حكما بالسجن المؤبد، على سعيد أبو سراري، المتهم بقتل شقيقته هدى كحيل من مدينة يافا، قبل 4 سنوات.

وقالت هيئة المحكمة في محضر جلسة النطق بالحكم، إنه "وفق التفاصيل المتاحة، والأدلة في الملف، وظروف الجريمة، لا مكان إلا لإنزال عقوبة الحكم المؤبد على المتهم".

وقررت المحكمة كذلك، فضلا عن عقوبة المؤبد على المتهم، فرض التعويض المالي لأولاد الضحية، فيما لم تذكر مقدار المبلغ.

ويأتي قرار الحكم بعد أدانة المحكمة المركزية في مدينة تل أبيب، الشهر الماضي، للمتهم أبو سراري، في الملف الذي استمر أكثر من 4 سنوات.

يُذكر أن الملف شهد إشكاليات قضائية كثيرة خلال عرض الأدلة، بسبب الحالة النفسية التي كانت المتهم معرّفا بها، إذ إنه كان يتناول أدوية ويتعاطى مخدرات، كما أنه معروف لدى قسم الرفاه الاجتماعي كذلك.

ولكن في نهاية المطاف، قررت هيئة المحكمة أن المتهم كان بكامل قواه العقلية وقت ارتكابه الجريمة، وهذا ما استند عليه قرار الإدانة.

ويستدل من محضر الجلسة أن المتهم أبو سراري، أنكر أنه تعمد قتل شقيقته وأنه "لم يقصد قتلَها، وكان يحبها".

ووقعت الجريمة في 25 تشرين الأول/ أكتوبر 2016، إذ طُعنت المغذدورة هدى نحو 15 مرة في كافة أنحاء جسدها، وقُتلت على الفور.