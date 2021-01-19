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طبرية: ارتفاع منسوب المياه بـ4.5 سنتيمترات في اليوم الأخير

تاريخ النشر: 19/01/2021 - 08:49

طبرية: ارتفاع منسوب المياه بـ4.5 سنتيمترات في اليوم الأخير
(تصوير يوني دوتان، اتحاد مدن طبرية)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أفادت سلطة المياه صباح اليوم، الأربعاء، أن منسوب المياه في بحيرة طبرية ارتفع إثر تدفق كميات من مياه الأمطار الغزيرة التي هطلت على المناطق المجاورة لطبرية إلى البحيرة، في اليوم الأخير، بـ4.5 سنتيمترات إضافية.

وأشارت إلى أن منسوب المياه في بحيرة طبرية بلغ 209.855 تحت سطح البحر، حسب فحص أجراه موظفو السلطة، صباح اليوم.

وأشارت السلطة إلى أنه ينقص البحيرة 1.055 مترا لامتلائها بشكل كامل. وارتفع منسوب المياه منذ يوم الخميس الماضي 10 سنتيمترات.

يذكر أن بحيرة طبرية تُعدّ بحيرة عذبة المياه ثاني أخفض بحيرة في العالم بعد البحر المَيِّت، ويُطلق عليها أيضا اسم بحر الجليل، ويتدفق من طريق نهر الأرْدُنّ، تقع بين منطقة الجليل شمالي البلاد وهضبة الجولان العربي السوري المحتل. يبلغ طول سواحلها 53 كم وطولها 21 كم وعرضها 13 كم، ومساحتها تبلغ 166 كم2. أقصى عمق فيها يصل إلى 46 مترا. تنحدر من قمة جبل الشيخ الثلجية البيضاء المياه الغزيرة لتُشكّل مجموعة من الينابيع التي تتجمع بدورها لتكوّن نهر الأرْدُنّ. والبحيرة والمنخفض حولها هما جزء من الشق السوري الأفريقي.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#طبرية
#منسوب المياه
#حالة الطقس

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