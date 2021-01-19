كورونا: 3 حالات وفاة بمشفى نهريا و310 إصابات في أم الفحم

بلغ عدد الإصابات النشطة بفيروس كورونا المستجد في مدينة أم الفحم 310 إصابات، لغاية صباح اليوم الثلاثاء.

وأفاد الناطق بلسان بلدية أم الفحم، عبد المنعم فؤاد، أن "عدد الإصابات الفعلية النشطة، الآن، في المدينة 310 حالة. اللون: أحمر. مؤشر كورونا الضوئي 7.9. عدد الإصابات لكل 10000 مواطن هو 29 حالة. نسبة الفحوصات الموجبة من بين الفحوص 11%. نسبة الذين تلقوا التطعيم الجرعة الأولى 10%. نسبة الذين تلقوا التطعيم الجرعة الثانية 1.8%".

وأضاف أن "اليوم الثلاثاء محطة الفحوص في القاعة الرياضية - مقابل المدرسة الثانوية الشاملة - ستعمل منذ الساعة الثالثة عصراً ولغاية الثامنة مساءً لعيادات ‘كلاليت’ و’مئوحيدت’. عيادة ‘مكابي’ الفحوص في مبنى البلدية منذ الثانية عشرة والنصف ظهراً ولغاية الثالثة والنصف عصراً. الفحوص دون حاجة لتحويلة طبيب".

معطيات مقلقة: 10021 مريضا مؤكدا بكورونا في غضون 24 ساعة

يستدل من معطيات نشرتها وزارة الصحة، صباح اليوم الثلاثاء، أن "عدد مرضى كورونا في البلاد، بلغ 551689 حتى الساعة 07:30 من صباح اليوم الثلاثاء، بينهم 4049 وفيات. ومن مجمل الإصابات هناك 1114 وصفت حالتهم خطيرة، منهم 277 تم وصلهم بجهاز التنفس الاصطناعي، علمًا أن المرضى حاليًا عددهم 81059. وحصل على الجرعة الأولى من التطعيم 2185113 وعلى الجرعة الثانية 420015".

وفاة 3 مسنين في مستشفى نهريا

توفي 3 مسنين بينهم اثنان (98 و92 عاما) أحضرا من أحد بيوت المسن في الجليل والأخير (65 عاما) من قرية بيت جن عانى أمراضا مزمنة، في المركز الطبي للجليل (مستشفى الجليل الغربي) في نهريا.

وأفاد الناطق بلسان المستشفى صباح اليوم، الثلاثاء، أن "88 مريضا يرقدون لتلقي العلاج في أقسام كورونا، بينهم 66 بحالة خطيرة و12 بحالة متوسطة و10 بحالة طفيفة".

محطات فحص كورونا اليوم الثلاثاء

تُقام اليوم، الثلاثاء، محطات لإجراء فحوص الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، في عدد من البلدات العربية، حَسَبَ ما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، صباح اليوم.

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم إجراء الفحوص دون الحاجة إلى تقديم توصية طبية أو إحالة للكشف الطبي.

وتُقام محطات الفحص وتكون مفتوحة حسب البرنامج التالي:

البعنة، المركز الجماهيري 14:00-19:00

معالوت ترشيحا، موقف بحيرة مونفورت 09:00-16:00

عكّا، ملعب كرة القدم 12:00-19:00

عرّابة، القاعة الرياضية 12:00-19:00

طلعة عارة، مدرسة زلفة الابتدائية 10:00-17:00

الناصرة، موقف البلدية 11:00-18:00

عسفيا، مدرسة فاروق شخيدم 10:00-17:00

الطيبة، المدخل الشمالي 10:00-17:00

القدس المحتلة:

أبو غوش، المدرسة التكنولوجية 14:00-19:00

القدس، جبل المكبر 10:00-17:00

القدس، الشيخ جراح 08:00-15:00

الجولان المحتل:

مجدل شمس، المدرسة الثانوية 12:00-19:00