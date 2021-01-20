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اعتقال مشتبهين على خلفية جريمة القتل في باقة الغربية

تاريخ النشر: 20/01/2021 - 13:27

اعتقال مشتبهين على خلفية جريمة القتل في باقة الغربية
أمير أبو حسين (من اليمين) والشقيقان أحمد ومحمد شرقية
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

اعتقلت الشرطة مشتبهين على خلفية جريمة القتل التي ارتكبت في مدينة باقة الغربية يوم 18 كانون الأول/ ديسمبر 2020.

وقُتل في الجريمة المذكورة ثلاثة أشخاص إثر تعرضهم لإطلاق نار داخل باقة الغربية وعند أحد مداخلها، والقتلى هم: أمير أبو حسين (25 عامًا) من باقة الغربية، وأحمد (33 عامًا) ومحمّد (41 عامًا) جميل شرقيّة من قرية جت، وهما خالا ضحيّة إطلاق النار في مركز المدينة (أبو حسين).

ووفقا للشرطة فإنها اعتقلت، اليوم الأربعاء، مشتبهين (30 و19 عاما) من سكان المنطقة.

هذا، ومن المزمع أن تنظر محكمة الصلح في حيفا بطلب الشرطة تمديد اعتقال المشتبهين، صباح غد.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#باقة الغربية
#جرائم القتل
#العنف والجريمة

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