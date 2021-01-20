الأربعاء: محطات لإجراء فحص كورونا بالمجتمع العربي

تعمل محطات لإجراء فحوص الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في عدد من البلدات العربية، اليوم الأربعاء، حَسَبَ ما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، صباح اليوم.

وأشارت الوزارة إلى أن إجراء الفحوص دون الحاجة إلى تقديم توصية طبية أو إحالة للكشف الطبي.

محطات مفتوحة حَسَبَ البرنامج التالي:

عرّابة، القاعة الرياضية 12:00-19:00

الفريديس، القاعة الرياضية 10:00-17:00

الطيرة، بيت الضيافة 13:00-20:00

اللد، مركز الثقافة 10:00-18:00

وفي القدس المحتلة، تقام محطات الفحص وفقًا للبرنامج التالي:

القدس، جبل المكبر 10:00-17:00

القدس، الشيخ جراح 08:00-15:00.

أم الفحم تخرج من المنطقة الحمراء

بلغ عدد الحالات النشطة بفيروس كورونا المستجد في أم الفحم 277 حالة، علمًا أن عدد الإصابات لكل 10 آلاف مواطن هو 25 حالة فيما بلغت نسبة الفحوصات الموجبة من مجمل الفحوصات 11%؛ مؤشر كورونا الضوئي 7.4 واللون برتقالي.

ووصلت نسبة الذين تلقوا الجرعة الأولى من التطعيم إلى 11.4%، فيما بلغت نسبة الذين تلقوا الجرعة الثانية من التطعيم 1%.

وأفاد الناطق بلسان بلدية أم الفحم، عبد المنعم فؤاد، أنه "لا توجد اليوم محطة فحص كورونا في القاعة الرياضية، في حالة الضرورة بالإمكان التوجه إلى العيادات المباشرة أو إلى محطة الفحص القريبة في الفريديس- القاعة الرياضية من الساعة العاشرة صباحا ولغاية الخامسة مساء.

هذا، ويستدل من معطيات وزارة الصحة أن "عدد مرضى كورونا في البلاد بلغ 551689 لغاية صباح اليوم، الأربعاء، بينهم 4142 حالة وفاة، ومن مجمل الإصابات 1113 إصابة وصفت بالخطيرة بينها 308 إصابات موصولة بجهاز التنفس الاصطناعي، علمًا أن عدد الحالات النشطة حاليا 4142؛ فيما حصل على الجرعة الأولى من التطعيم 2256145 وعلى الجرعة الثانية 536191 شخصا".