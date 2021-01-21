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السجن 24 عاما لقاتل أحمد ضراعمة من باقة الغربية

تاريخ النشر: 21/01/2021 - 18:21

السجن 24 عاما لقاتل أحمد ضراعمة من باقة الغربية
المرحوم أحمد ضراغمة (أرشيفية)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

فرضت المحكمة المركزية في مدينة حيفا، اليوم الخميس، السجن 24 عاما على الشاب أكرم بلبل (42 عاما) من مدينة باقة الغربية، بعد إدانته بقتل الشاب أحمد ضراغمة (35 عاما)، في جريمة إطلاق نار يوم 19 أيار/ مايو 2019.

وأدين بلبل في بموجب صفقة ادعاء جاء فيها أنه "بلبل سيدفع لأرملة الضحية، ضراغمة، وأطفاله الثلاثة، مبلغ 258 ألف شيكل كتعويض"، وشملت صفقة الادعاء إقرار بلبل بالذنب، ومع تقديم لائحة اتهام معدلة، أسقطت تهمة الشروع في القتل المنسوبة إلى بلبل.

وجاء في لائحة الاتهام أن القاتل وشقيقه يعيشون في شقة سكنية بجوار منزل الضحية وكان بينهما (القاتل وشقيقه من جهة والضحية من جهة)، خلاف استمر لسنوات. وفي الـ19 من أيار/ مايو 2019، التقى الضحية أخو القاتل قرب المنزل مع عودته إلى البيت مساء.

توثيق الجريمة، القاتل يهرب من المكان بعد تهديد أحد أطفال الضحية

نشب خلاف بين الضحية وشقيق القاتل، الأمر الذي سرعان ما تطور إلى شجار بين الاثنين، واتفقا على اللقاء خارج المدينة، قرب تقاطع شارع رقم 6، لـ"إنهاء الخلاف"، بحسب ما جاء في لائحة الاتهام، الأمر الذي دعا بلبل للدخول إلى منزله وأخذ سلاحه غير القانوني، وذهب للقاء الضحية برفقة شقيقه.

وصل القاتل وشقيقه والضحية إلى الموقع المتفق عليه. خرج شقيق القاتل من السيارة لمواجه ضراغمة، وخلال الجدال الحاصل بينهما، ترجل القاتل من السيارة واقترب من الضحية، وأطلق عليه 5 طلقات نارية من مسافة قريبة جدا، فأرداه قتيلا، علم بأن أطفال الضحية وشقيقه كانوا برفقته.

وكانت النيابة العامة، قد قدمت في حزيران/ يونيو 2019، تصريح مدعي لمحكمة الصلح في حيفا ضد المتشبه أكرم بلبل، تنسب له من خلالها شبهات الضلوع بجريمة قتل ضراغمة. وطلبت النيابة من المحكمة، حينها، الإبقاء على بلبل رهن الاعتقال حتى الانتهاء من الإجراءات القضائية، وتقديم لائحة اتهام ضده.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#باقة الغربية
#أكرم بلبل
#أحمد ضراغمة
#جريمة قتل

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