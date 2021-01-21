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منسوب المياه في بحيرة طبرية يواصل الارتفاع

تاريخ النشر: 21/01/2021 - 08:40

منسوب المياه في بحيرة طبرية يواصل الارتفاع
(تصوير إيتسك ليفي، اتحاد مدن طبرية)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

واصل منسوب المياه في بحيرة طبرية الارتفاع بفعل تدفق كميات كبيرة من مياه الأمطار الغزيرة التي هطلت على المناطق المجاورة لطبرية إلى البحيرة، في الأيام الأخيرة.

وارتفع منسوب المياه في بحيرة طبرية بـ5 سنتيمترات إضافية في اليوم الأخير، حسب معطيات نشرتها سلطة المياه صباح اليوم، الخميس، بعد أن ارتفع بـ6 سنتيمترات في اليوم الذي سبقه.

وقالت سلطة المياه إن منسوب المياه في بحيرة طبرية بلغ 209.745 تحت سطح البحر، حسب فحص أجراه موظفو السلطة، صباح اليوم.

وأشارت السلطة إلى أنه ينقص البحيرة 94.5 سنتيمترا لامتلائها بشكل كامل. وارتفع منسوب المياه منذ يوم الخميس الماضي 21 سم.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#بحيرة طبرية
#منسوب المياه
#حالة الطقس

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