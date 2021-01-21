منسوب المياه في بحيرة طبرية يواصل الارتفاع

واصل منسوب المياه في بحيرة طبرية الارتفاع بفعل تدفق كميات كبيرة من مياه الأمطار الغزيرة التي هطلت على المناطق المجاورة لطبرية إلى البحيرة، في الأيام الأخيرة.

وارتفع منسوب المياه في بحيرة طبرية بـ5 سنتيمترات إضافية في اليوم الأخير، حسب معطيات نشرتها سلطة المياه صباح اليوم، الخميس، بعد أن ارتفع بـ6 سنتيمترات في اليوم الذي سبقه.

وقالت سلطة المياه إن منسوب المياه في بحيرة طبرية بلغ 209.745 تحت سطح البحر، حسب فحص أجراه موظفو السلطة، صباح اليوم.

وأشارت السلطة إلى أنه ينقص البحيرة 94.5 سنتيمترا لامتلائها بشكل كامل. وارتفع منسوب المياه منذ يوم الخميس الماضي 21 سم.