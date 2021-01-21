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يوم مشمس في جبل الشيخ بعد تساقط الثلوج

تاريخ النشر: 21/01/2021 - 09:50

يوم مشمس في جبل الشيخ بعد تساقط الثلوج
جبل الشيخ، صباح اليوم (تصوير إدارة المنتجع)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

تراكمت الثلوج على جبل الشيخ في هضبة الجولان السوري المحتل بعد استمرار تساقطها، الليلة الماضية، وبدا الصباح مشمسا وصافيا وباردا.

ووفقا لإدارة المنتجع فإن تساقط الثلوج أضاف نحو 2 سم خلال الليلة الماضية، إذ بلغ تراكم الثلوج نحو 50 سم في الجزء السفلي ومترا في الجزء العلوي؛ فيما قدرت درجة الحرارة في الجزء السفلي -2.

وتوقع الراصد الجوي انحسار المنخفض الجوي، فيما تسود أجواء باردة جدا في ساعات الصباح وتشكل الصقيع في مناطق واسعة من البلاد.

ومن المتوقع أن يبقى الجو باردا نهارا وترتفع الحرارة بشكل طفيف، وباردا جدا في ساعات الليل مع جو مستقر لعدة أيام.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#جبل الشيخ
#ثلوج
#الجولان
#حالة الطقس

يوم مشمس في جبل الشيخ بعد تساقط الثلوج

يوم مشمس في جبل الشيخ بعد تساقط الثلوج

يوم مشمس في جبل الشيخ بعد تساقط الثلوج

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