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طرعان: مصاب في جريمة إطلاق نار واندلاع شجار و8 معتقلين

تاريخ النشر: 23/01/2021 - 16:04

طرعان: مصاب في جريمة إطلاق نار واندلاع شجار و8 معتقلين
من طرعان
عرب ٤٨
تحرير: أحمد دراوشة

أصيب شاب بجراح متوسّطة، اليوم، السبت، إثر جريمة إطلاق نار في طرعان.

والشاب في العشرينيّات من عمره، وأطلقت النار عليه أثناء وجوده في محلّ تجاري.

وجدّدت جريمة إطلاق النار أعمال العنف في القرية، بعد أسابيع من الهدوء النسبي.

وذكر الأهالي أن أجواءً مشحونة تسيطر على القرية في أعقاب انتشار أعمال العنف، وبيّنت تسجيلات مصوّرة شجارات بالعصيّ وقذفًا للحجارة، وحرق عربات قمامة.

وتشهد طرعان أعمال عنف منذ انتخابات المجلس المحّلي في العام 2018، أسفرت عن مقتل شابين، أحدهما ابن شقيق رئيس المجلس، خلال أقلّ من عام واحد.

وقالت الشرطة في بيان إنها دفعت بدوريات إلى قرية طرعان، ووصفت خلفية الخلاف "بالعائلي".

وتعود خلفية إطلاق النار اليوم، وفق بيان الشرطة، إلى اندلاع شجار مساء أمس، الجمعة، بين شبان من العائلين تخلّل قذف حجارة وإطلاق نار. واعتقلت الشرطة أمس 5 شبان، للاشتباه للتورط في الشجار وحيازة سلاح كارلو.

وستطلب الشرطة تمديد اعتقال الشبان مساء اليوم، السبت.

واليوم، السبت، اعتقلت الشرطة 3 شبان.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#طرعان
#شجار
#العنف والجريمة

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