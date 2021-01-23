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يركا: إصابة رجل وامرأة في جريمة إطلاق نار

تاريخ النشر: 23/01/2021 - 10:15

يركا: إصابة رجل وامرأة في جريمة إطلاق نار
منظر عام ليركا (فيسبوك)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

أصيب رجل (48 عاما) وامرأة (54 عاما) بجروح وصفت بأنها متوسطة إثر تعرضهما لجريمة إطلاق نار في قرية يركا، فجر اليوم السبت.

وقدم طاقم طبي الإسعافات الأولية للمصابين، ثم جرى نقلهما على وجه السرعة إلى المركز الطبي للجليل (مستشفى الجليل الغربي) في نهريا لاستكمال العلاج.

وأفاد الناطق بلسان المستشفى أن "رجل وامرأة وصلا في ساعة متأخرة من الليلة الماضية لتلقي العلاج وقد عانيا جراحا نتيجة تعرضهما لإطلاق نار".

وأضاف أن "حالتهما وصفت بالمتوسطة والمستقرة، وبعد معالجتهما جرى نقلهما للمكوث تحت الرعاية الطبية".

هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تتضح خلفيتها بعد، دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#يركا
#إطلاق نار
#العنف والجريمة
#مستشفى نهريا

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