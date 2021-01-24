  2. محليات
  3. أخبار محلية

أم الفحم تشيّع ضحية جريمة القتل: صلاة جنازة على شارع 65

تاريخ النشر: 24/01/2021 - 18:50

أم الفحم تشيّع ضحية جريمة القتل: صلاة جنازة على شارع 65
صلاة الجنازة على شارع 65، مساء اليوم
تحرير: ربيع سواعد
ضياء حاج يحيى ضياء حاج يحيى

شيّعت أم الفحم مساء اليوم، الأحد، ضحية جريمة القتل محمد ناصر جعو إغبارية (21 عاما) في أعقاب تعرضه لإطلاق نار تزامنا مع مظاهرة ضد العنف والجريمة في المدينة أول من أمس، الجمعة.

وعلم أن الضحية هو الرابع من نفس العائلة نتيجة جرائم القتل في غضون عام ونصف.

وانطلقت الجنازة سيرا على الأقدام من منزل عائلة الضحية في حي "الميدان" بمشاركة جماهير غفيرة من أم الفحم والمنطقة، وصولا إلى شارع 65 حيث أقيمت صلاة الجنازة وأغلق الشارع.


وتقرر إقامة صلاة الجنازة على الضحية على شارع 65 وإغلاقه أمام حركة السير، احتجاجا على تفشي العنف والجريمة وتواطؤ الشرطة.

وأعقب صلاة الجنازة احتجاج وإحراق إطارات ووقوع مناوشات مع عناصر الشرطة في مدخل أم الفحم.

وشهدت أم الفحم اليوم إضرابا عاما في مختلف المرافق احتجاجا على جرائم القتل، إذ شمل المحال التجارية والمؤسسات العامة والخاصة، وكذلك كافة المدارس بما فيها التعليم الخاص والمهني وحتى التعلم عن بعد.

وفي سياق متصل، أعلن رئيس بلدية أم الفحم، سمير محاميد، ورئيس مجلس عرعرة عارة، مضر يونس، استقالتيهما "لمدة شهر" مع إمكانية تمديدها احتجاجا على العنف والجريمة وتواطؤ الشرطة.

ويشترط محاميد ويونس العودة عن الاستقالة بإقرار خطّة شاملة وواضحة لمشكلة العنف والجرائم والكشف عن الجرائم الأخيرة على الأقل.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#أم الفحم
#العنف والجريمة
#جرائم القتل
#محمد ناصر جعو إغبارية
#تواطؤ الشرطة

أم الفحم تشيّع ضحية جريمة القتل: صلاة جنازة على شارع 65

أم الفحم تشيّع ضحية جريمة القتل: صلاة جنازة على شارع 65

أم الفحم تشيّع ضحية جريمة القتل: صلاة جنازة على شارع 65

أم الفحم تشيّع ضحية جريمة القتل: صلاة جنازة على شارع 65

أم الفحم تشيّع ضحية جريمة القتل: صلاة جنازة على شارع 65

حوارات

د. يسري خيزران: هذه أبرز الفروقات بين خطابي عودة وعباس
د. يسري خيزران: هذه أبرز الفروقات بين خطابي عودة وعباس

2021-01-23

ب. أبو جابر: التوافق على إستراتيجيّة وطنيّة أجدى من دهاليز الكنيست
ب. أبو جابر: التوافق على إستراتيجيّة وطنيّة أجدى من دهاليز الكنيست

2021-01-16

د. غانم: تغيّرات في عمق المجتمع الإسرائيلي أدت للانزياح إلى اليمين
د. غانم: تغيّرات في عمق المجتمع الإسرائيلي أدت للانزياح إلى اليمين

2021-01-09

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

اجتماع مرتقب: هل هي بوادر انفراج في أزمة المشتركة؟
اجتماع مرتقب: هل هي بوادر انفراج في أزمة المشتركة؟

2021-01-24

حصيلة الأسبوع بالمجتمع العربي: 59 وفاة و5,286 إصابة جديدة بكورونا
حصيلة الأسبوع بالمجتمع العربي: 59 وفاة و5,286 إصابة جديدة بكورونا

2021-01-24

أم الفحم: حين رد شرطي "لا يعنيني" على صرخة شباب ضد العنف
أم الفحم: حين رد شرطي "لا يعنيني" على صرخة شباب ضد العنف

2021-01-24

الأكثر قراءة

انتخابات التجمع: فوز سامي أبو شحادة

انتخابات التجمع: فوز سامي أبو شحادة

2021-01-23
العنف يضرب في الطيبة والنقب وطرعان

العنف يضرب في الطيبة والنقب وطرعان

2021-01-23
طرعان: هدنة لأسبوعين بعد تجدد الشجارات

طرعان: هدنة لأسبوعين بعد تجدد الشجارات

2021-01-23
الحكومة الإسرائيلية تعتزم إغلاق المطار لأسبوعين

الحكومة الإسرائيلية تعتزم إغلاق المطار لأسبوعين

2021-01-23
الجريمة في أم الفحم: تأخير تسليم جثمان ضحية القتل وإعلان الإضراب العام

الجريمة في أم الفحم: تأخير تسليم جثمان ضحية القتل وإعلان الإضراب العام

2021-01-23