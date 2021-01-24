أم الفحم تشيّع ضحية جريمة القتل: صلاة جنازة على شارع 65

شيّعت أم الفحم مساء اليوم، الأحد، ضحية جريمة القتل محمد ناصر جعو إغبارية (21 عاما) في أعقاب تعرضه لإطلاق نار تزامنا مع مظاهرة ضد العنف والجريمة في المدينة أول من أمس، الجمعة.

وعلم أن الضحية هو الرابع من نفس العائلة نتيجة جرائم القتل في غضون عام ونصف.

وانطلقت الجنازة سيرا على الأقدام من منزل عائلة الضحية في حي "الميدان" بمشاركة جماهير غفيرة من أم الفحم والمنطقة، وصولا إلى شارع 65 حيث أقيمت صلاة الجنازة وأغلق الشارع.



وتقرر إقامة صلاة الجنازة على الضحية على شارع 65 وإغلاقه أمام حركة السير، احتجاجا على تفشي العنف والجريمة وتواطؤ الشرطة.

وأعقب صلاة الجنازة احتجاج وإحراق إطارات ووقوع مناوشات مع عناصر الشرطة في مدخل أم الفحم.

وشهدت أم الفحم اليوم إضرابا عاما في مختلف المرافق احتجاجا على جرائم القتل، إذ شمل المحال التجارية والمؤسسات العامة والخاصة، وكذلك كافة المدارس بما فيها التعليم الخاص والمهني وحتى التعلم عن بعد.

وفي سياق متصل، أعلن رئيس بلدية أم الفحم، سمير محاميد، ورئيس مجلس عرعرة عارة، مضر يونس، استقالتيهما "لمدة شهر" مع إمكانية تمديدها احتجاجا على العنف والجريمة وتواطؤ الشرطة.

ويشترط محاميد ويونس العودة عن الاستقالة بإقرار خطّة شاملة وواضحة لمشكلة العنف والجرائم والكشف عن الجرائم الأخيرة على الأقل.