تعرض رضيعين من حورة لـ"ضربة برد"

تعرض رضيعان من قرية حورة في منطقة النقب، جنوبي البلاد، اليوم الأحد، لانخفاض حاد في درجة حرارتهما ووصفت حالتهما بأنها متوسطة.

وأفاد الناطق بلسان خدمة "نجمة داود الحمراء" أن "الطواقم الطبية نقلت من إحدى العيادات في حورة، رضيعين (8 أيام) بعد تعرضهما لانخفاض حاد بدرجة الحرارة".

وأضاف أن "الطاقم الطبي وصل للمكان وقام بتدفئة الرضيعين وقام بنقلهما إلى مستشفى ‘سوروكا’ في بئر السبع بحالة متوسطة".

ما هي ضربة البرد؟

ضربة البرد هي انخفاض درجة حرارة جسم الإنسان تحت الدرجة المسموح بها (أي 36-37.2 درجة مئوية). ويحدث ذلك عند البقاء في مكان بارد، إذ يقوم جسم الإنسان بإنتاج حرارة تنتقل إلى كل أعضاء الجسم. أما حرارة الجسم فتنتقل إلى البيئة الخارجية عن طريق الأوعية الدموية. وضربة البرد تحدث عندما لا يستطيع الجسم أن يسترجع الحرارة التي فقدها.

وهناك عدد من الأعراض مثل آلام في الجسم أو أعضاء معينة منها (أيدي، أرجل، أذان، أنف). ويرافق ذلك جلد بارد وشاحب، حالة من اللامبالاة، نبض بطيء. وإذا اقتربت درجة الحرارة من الصفر (التجمد) يمكن أن تسبب أضراراً للدم والأنسجة. ومن دون العلاج فقد تتدهور حالة المصاب وتؤدي إلى قرحة برد في الأطراف ثم إلى تعفن الأطراف الأمر الذي قد ينتقل التعفن إلى كافة أعضاء الجسم حيث يؤدي إلى فقدان الوعي ومن ثم الموت.