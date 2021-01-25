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تمديد اعتقال ناشط من قلنسوة بعد مظاهرة أم الفحم

تاريخ النشر: 25/01/2021 - 17:16

تمديد اعتقال ناشط من قلنسوة بعد مظاهرة أم الفحم
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

مددت المحكمة المركزية في مدينة حيفا، اليوم الإثنين، اعتقال الناشط حسن كمال من قلنسوة لمدة 3 أيام بعد مشاركته في المظاهرة الاحتجاجية ضد العنف والجريمة وتواطؤ الشرطة في أم الفحم.

وادعت الشرطة أن "أم الفحم شهدت بالأمس أعمال إخلال بالنظام تخللها إلقاء حجارة وحرق إطارات وحاويات".

وبحسب الشرطة فإن "المحكمة مددت صباح اليوم اعتقال المشتبه به لمدة يوم واحد، فيما استأنفت النيابة العامة على القرار ليتم تمديد اعتقاله لاحقا لمدة 3 أيام على ذمة التحقيق".

ومما يذكر أن الشرطة اعتقلت 3 متظاهرين بالأمس خلال احتجاجهم عقب تشييع جثمان ضحية جريمة القتل في أم الفحم، محمد جعو إغبارية (21 عاما).

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#أم الفحم
#العنف والجريمة
#تواطؤ الشرطة
#قلنسوة
#حسن كمال

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