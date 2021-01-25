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حالة الطقس: صاف وبارد نسبيا

تاريخ النشر: 25/01/2021 - 06:01

حالة الطقس: صاف وبارد نسبيا
(عرب 48)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

يكون الجو اليوم، الإثنين، صافيا بوجه عام ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا نسبيا فوق المرتفعات الجبلية معتدلاً في بقية المناطق ،والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة، يكون الجو باردا إلى شديد البرودة، والرياح غربية إلى شمالية غربية إلى خيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا، الثلاثاء، يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة مع بقاء الجو الجو باردا نسبيا فوق المرتفعات الجبلية، معتدلاً في بقية المناطق والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وبعد غد، الأربعاء، يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة ليصبح الجو معتدلاً في معظم المناطق والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الخميس المقبل، تتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية قطبية المنشأ شديدة البرودة لذا يكون الجو غائماً وعاصفا وبارداً إلى شديد البرودة حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتسقط الأمطار فوق معظم المناطق وتكون غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط زخات من البرد أحيانا والرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر مائجا .

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#حالة الطقس

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