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وادي عارة: خيمة اعتصام أمام مركز الشرطة احتجاجا على الجريمة

تاريخ النشر: 25/01/2021 - 23:09

وادي عارة: خيمة اعتصام أمام مركز الشرطة احتجاجا على الجريمة
خيمة الاعتصام أمام مركز شرطة "عيرون" (عرب 48)
تحرير: ربيع سواعد
ضياء حاج يحيى ضياء حاج يحيى

نصبت اللجنة الشعبية في وادي عارة مساء، الإثنين، خيمة اعتصام أمام مركز شرطة "عيرون" في ساحة قاعة ميس الريم احتجاجا على العنف والجريمة وتواطؤ الشرطة.

وشارك في نصب الخيمة عددا من النشطاء من وادي عارة، بالإضافة إلى رؤساء سلطات محلية في المنطقة.

ومن المقرر أن تستمر خيمة الاعتصام أمام مركز الشرطة لغاية يوم السبت القادم، وذلك من أجل مطالبة الشرطة بالتحرك وعدم التقاعس في كبح جماح ظاهرة العنف والجريمة التي باتت تهدد مجتمعًا بأكمله.

وجاءت هذه الخطوة ضمن سلسلة قرارات اتخذتها اللجان الشعبية بالتعاون مع بلدية أم الفحم في الاجتماع الأخير الذي عقد بالمركز الجماهيري في أم الفحم بعد جريمة قتل الشاب محمد ناصر جعو إغبارية (21 عاما).

هذا، وشهدت أم الفحم في الأيام الأخيرة مظاهرات تخللها إغلاق شارع 65 واعتقال متظاهرين على خلفية تفشي العنف والجريمة في المجتمع العربي.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#العنف والجريمة
#جرائم القتل
#خيمة اعتصام
#أم الفحم
#وادي عارة

وادي عارة: خيمة اعتصام أمام مركز الشرطة احتجاجا على الجريمة

وادي عارة: خيمة اعتصام أمام مركز الشرطة احتجاجا على الجريمة

وادي عارة: خيمة اعتصام أمام مركز الشرطة احتجاجا على الجريمة

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