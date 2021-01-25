يافا تشيّع ضحية جريمة القتل محمد أبو نجم

شيعت جماهير غفيرة في مدينة يافا مساء اليوم، الإثنين، ضحية جريمة القتل الشيخ محمد أبو نجم، وسط أجواء ملؤها الحزن والغضب.

وانطلقت مراسم الجنازة بمسيرة حاشدة من منزل الضحية في شارع "هسابا مشبولا"، وصولا إلى مسجد الجبلية حيث أقيمت صلاة الجنازة ثم ووري جثمانه الثرى في مقبرة طاسو.

وأغلق المشيعون شوارع يافا من منزل الضحية وصولا إلى مسجد الجبلية.

ومما يذكر أن الضحية قتل في جريمة إطلاق نار بأحد شوارع يافا أمس، الأحد، فيما أصيب قريب له بجروح وصفت بأنها خطيرة أحيل على إثرها إلى المشفى لتلقي العلاج.

هذا، وقتل منذ مطلع العام الجديد 2021 في البلدات العربية، في غضون أقل من شهر، 6 ضحايا وهم: مأمون رباح (21 عاما) من جديدة المكر، فواز دعاس (56 عاما) من الطيرة، سليمان نزيه مصاروة (25 عاما) من كفر قرع، صائب عوض الله أبو حماد (21 عاما) من الدريجات بالنقب، محمّد ناصر جعو إغباريّة من أم الفحم (21 عامًا)، محمد أبو نجم (40 عاما) من يافا.