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تمديد اعتقال مشتبهين بقتل 3 ضحايا من باقة الغربية وجت

تاريخ النشر: 26/01/2021 - 13:00

تمديد اعتقال مشتبهين بقتل 3 ضحايا من باقة الغربية وجت
أمير أبو حسين (من اليمين) والشقيقان أحمد ومحمد شرقية
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

مددت محكمة الصلح في مدينة عكا اعتقال شابين من منطقة المثلث، لغاية يوم 29 كانون الثاني/ يناير 2021، وذلك بشبهة ضلوعهما بجريمة قتل 3 ضحايا من باقة الغربية وجت.

وقُتل في الجريمة المذكورة ثلاثة أشخاص إثر تعرضهم لإطلاق نار داخل باقة الغربية وعند أحد مداخلها، والقتلى هم: أمير أبو حسين (25 عامًا) من باقة الغربية، وأحمد (33 عامًا) ومحمّد (41 عامًا) جميل شرقيّة من قرية جت، وهما خالا حيّة إطلاق النار في مركز المدينة (أبو حسين).

ووفقا للشرطة فإنها اعتقلت، قبل أيام، مشتبهين (30 و19 عاما) من سكان المنطقة.

يذكر أنه قُتل منذ مطلع العام الجديد 2021 في البلدات العربية، في غضون أقل من شهر، 6 ضحايا وهم: مأمون رباح (21 عاما) من جديدة المكر، فواز دعاس (56 عاما) من الطيرة، سليمان نزيه مصاروة (25 عاما) من كفر قرع، صائب عوض الله أبو حماد (21 عاما) من الدريجات بالنقب، محمّد ناصر جعو إغباريّة من أم الفحم (21 عامًا)، محمد أبو نجم (40 عاما) من يافا.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#جت
#باقة الغربية
#جرائم القتل

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