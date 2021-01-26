  2. محليات
  3. أخبار محلية

طرعان: وقفة سلمية من أجل الصلح ونبذ العنف

تاريخ النشر: 26/01/2021 - 18:51

طرعان: وقفة سلمية من أجل الصلح ونبذ العنف
من الوقفة السلمية في طرعان
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

نظمت اليوم، الثلاثاء، وقفة سلمية في قرية طرعان من أجل الصلح ونبذ العنف، وذلك في أعقاب أعمال العنف التي شهدتها القرية بالأيام الأخيرة.

وشارك في الوقفة المئات من أهالي طرعان، بالإضافة إلى رؤساء سلطات محلية ونواب من القائمة المشتركة.

ورفع المشاركون في الوقفة لافتات منددة بالعنف وأخرى طالبت العائلات المتخاصمة حل الخلاف فيما بينها ليعود الأمن والأمان.

هذا، وشهدت طرعان نهاية الأسبوع الماضي أعمال عنف على خلفية نزاع مستمر بين عائلتين، تخللها إصابة شاب في جريمة إطلاق نار وتسجيل أضرار في الممتلكات.

ومما يذكر أن الشرطة شنت حملة اعتقالات في طرعان، وذلك على خلفية الشجارات وأعمال العنف التي تشهدها القرية منذ عام ونصف العام على خلفية نتائج الانتخابات للمجلس المحلي، على حد زعم الشرطة.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#طرعان
#صلح
#دحلة
#عدوي

طرعان: وقفة سلمية من أجل الصلح ونبذ العنف

طرعان: وقفة سلمية من أجل الصلح ونبذ العنف

طرعان: وقفة سلمية من أجل الصلح ونبذ العنف

طرعان: وقفة سلمية من أجل الصلح ونبذ العنف

طرعان: وقفة سلمية من أجل الصلح ونبذ العنف

طرعان: وقفة سلمية من أجل الصلح ونبذ العنف

طرعان: وقفة سلمية من أجل الصلح ونبذ العنف

حوارات

د. يسري خيزران: هذه أبرز الفروقات بين خطابي عودة وعباس
د. يسري خيزران: هذه أبرز الفروقات بين خطابي عودة وعباس

2021-01-23

ب. أبو جابر: التوافق على إستراتيجيّة وطنيّة أجدى من دهاليز الكنيست
ب. أبو جابر: التوافق على إستراتيجيّة وطنيّة أجدى من دهاليز الكنيست

2021-01-16

د. غانم: تغيّرات في عمق المجتمع الإسرائيلي أدت للانزياح إلى اليمين
د. غانم: تغيّرات في عمق المجتمع الإسرائيلي أدت للانزياح إلى اليمين

2021-01-09

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

النقب: أهالي بئر هداج يتظاهرون ضد أوامر الهدم
النقب: أهالي بئر هداج يتظاهرون ضد أوامر الهدم

2021-01-26

كورونا المجتمع العربي: ارتفاع كبير بالوفيات وانخفاض الإصابات الجديدة
كورونا المجتمع العربي: ارتفاع كبير بالوفيات وانخفاض الإصابات الجديدة

2021-01-26

مصادر بالمشتركة: الإسلامية الجنوبية تحاول إخفاء صفقات مع نتنياهو خلف الدين
مصادر بالمشتركة: الإسلامية الجنوبية تحاول إخفاء صفقات مع نتنياهو خلف الدين

2021-01-26

الأكثر قراءة

معارضة واسعة لخطّة نتنياهو للمساعدات المالية

معارضة واسعة لخطّة نتنياهو للمساعدات المالية

2021-01-25

"فتح كامل أو جزئي لجهاز التعليم.. الإثنين"

2021-01-25
اجتماع مركبات المشتركة دون إحراز تقدم

اجتماع مركبات المشتركة دون إحراز تقدم

2021-01-25
نتنياهو يسعى لتجنيد ملك المغرب في حملته الانتخابية

نتنياهو يسعى لتجنيد ملك المغرب في حملته الانتخابية

2021-01-25
الطفرة البريطانية تقلب حسابات نتنياهو: الخطة الاقتصادية

الطفرة البريطانية تقلب حسابات نتنياهو: الخطة الاقتصادية "رشوة انتخابية"

2021-01-25