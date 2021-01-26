طرعان: وقفة سلمية من أجل الصلح ونبذ العنف

نظمت اليوم، الثلاثاء، وقفة سلمية في قرية طرعان من أجل الصلح ونبذ العنف، وذلك في أعقاب أعمال العنف التي شهدتها القرية بالأيام الأخيرة.

وشارك في الوقفة المئات من أهالي طرعان، بالإضافة إلى رؤساء سلطات محلية ونواب من القائمة المشتركة.

ورفع المشاركون في الوقفة لافتات منددة بالعنف وأخرى طالبت العائلات المتخاصمة حل الخلاف فيما بينها ليعود الأمن والأمان.

هذا، وشهدت طرعان نهاية الأسبوع الماضي أعمال عنف على خلفية نزاع مستمر بين عائلتين، تخللها إصابة شاب في جريمة إطلاق نار وتسجيل أضرار في الممتلكات.

ومما يذكر أن الشرطة شنت حملة اعتقالات في طرعان، وذلك على خلفية الشجارات وأعمال العنف التي تشهدها القرية منذ عام ونصف العام على خلفية نتائج الانتخابات للمجلس المحلي، على حد زعم الشرطة.