مجد الكروم: وقفة احتجاجية ضد الجريمة وتواطؤ الشرطة

تظاهر عدد من أهالي مجد الكروم مساء اليوم، الثلاثاء، قبالة مركز الشرطة في القرية احتجاجا على العنف والجريمة وتواطؤ الشرطة مع عصابات الإجرام.

وكان بين المشاركين في الوقفة رئيس مجلس محلي مجد الكروم، سليم صليبي، أعضاء من المجلس وعددا من النشطاء من مختلف الأحزاب والحركات الفاعلة على الساحة المحلية.

ورفع المتظاهرون خلال الوقفة لافتات منددة بتفشي العنف والجريمة في المجتمع العربي وأخرى مطالبة الشرطة بعدم التقاعس ومحاربة الظاهرة التي باتت تهدد مجتمعا بأكمله.



وقال رئيس مجلس محلي مجد الكروم، سليم صليبي، لـ"عرب 48"، إن "هذه الوقفة جاءت استمرارا للخطوات الاحتجاجية في بلداتنا العربية بعدما لم نعد نشعر بالأمان، وحتى نطلق صرخة من أجل وقف نزيف الدم في مجتمعنا".

وأكد أنه "يجب علينا عدم السكوت بعد اليوم سيما وأن الأمور قد تعدت كافة الخطوط الحمراء، ونحن نأمل أن تتصاعد هذه الاحتجاجات وإيصال رسالتنا للمؤسسة الإسرائيلية بعدما باتت حياتنا على كف عفريت".

وختم صليبي بالقول "مطلبنا هو توفير الأمن والأمان ومحاربة عصابات الإجرام حتى لو وصل الأمر إلى استقالات جماعية لرؤساء السلطات المحلية والنواب العرب".