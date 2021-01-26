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وقفة تضامنية مع الكاتب المعتقل أبو غوش أمام محكمة حيفا

تاريخ النشر: 26/01/2021 - 13:47

وقفة تضامنية مع الكاتب المعتقل أبو غوش أمام محكمة حيفا
جزء من بوستر داعم لمهند أبو غوش
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

وجّه "حراك حيفا"، اليوم الثلاثاء، دعوة للمشاركة في وقفة تضامنية مع الناشط والكاتب المعتقل، مهند أبو غوش، أمام مبنى محكمة حيفا حيث تجري جلسة للاستئناف على تمديد الاعتقال، الساعة 14:30.

واعتقلت الشرطة الإسرائيليّة، أمس الإثنين، أبو غوش، ومدّدت فترة الاحتجاز لمدة أسبوع ليُحقق معه باتهام مثل "التواصل مع أصدقاء في الوطن العربي".

وذكرت عائلة الكاتب المُعتقل في بيان صدر عنها أن "اعتقال الكاتب والفنان أبو غوش جاء بعد عدة استدعاءات من قبل أجهزة مخابرات الاحتلال خلال الشهور الأخيرة، وضمن حملة ملاحقات واعتقالات مستمرة يتعرض لها الفلسطينيون في الداخل المحتل، وكجزء من سياسة احتلالية تهدف لإرهاب وعزل الفلسطينيين هناك وحرمانهم من التواصل مع محيطهم العربي ومع أبناء شعبهم في الأراضي المحتلة والشتات".

أبو غوش هو كاتب وفنان فلسطيني من مدينة القدس، نُشرت له مواد في مواقع وصحف فلسطينية وعربية، وسبق أن صدرت له مجموعة قصصية عن دار الآداب للنشر في بيروت، وقد عرف بمواقفه المؤيدة لحقوق الشعوب العربية والمناهضة لنظم الاستبداد.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#حراك حيفا
#مهند أبو غوش
#كاتب معتقل

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