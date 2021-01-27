إصابتان في ورشة بناء بالخضيرة

أصيب شخصان في حادث عمل بورشة بناء في مدينة الخضيرة، ظهر اليوم الأربعاء.

وفي التفاصيل، أصيب عاملان في ورشة بناء بالخضيرة، ظهر اليوم، إذ علقا على سطح مبنى قيد الإنشاء بعد إصابتهما من خلاط باطون.

وأفاد الناطق بلسان سلطة الإطفاء والإنقاذ للإعلام العربي أنّ "طواقم إطفاء وإنقاذ خلصت عاملين علقا خلال عملهما في ورشة بناء بمدينة الخضيرة، وكان العاملان قد أصيبا من خلاط باطون خلال عملهما على سطح مبنى قيد الإنشاء".

وأضاف أن "أفراد طاقم الإطفاء والإنقاذ عملوا على تخليص العالقين بمساعدة رافعة خاصة، ثم تم نقلهما للعلاج الطبي بعد إنزالهما عن سطح المبنى بواسطة النقالات الطبية".