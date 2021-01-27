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يركا: اعتقال شابين لضلوعهما بجريمة قتل فارس خطار

تاريخ النشر: 27/01/2021 - 09:47

يركا: اعتقال شابين لضلوعهما بجريمة قتل فارس خطار
الضحية فارس خطار
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

اعتقلت الشرطة شابين من يركا، الليلة الماضية، بشبهة ضلوعهما بجريمة قتل الشاب فارس خطار (25 عاما) من سكان القرية، في منطقة طولكرم بالضفة الغربية، قبل نحو شهرين.

ومن المزمع أن تنظر محكمة الصلح في عكا بطلب الشرطة تمديد اعتقال المشتبهين على ذمة التحقيق في الشبهات المنسوبة إليهما، اليوم الأربعاء.

وكانت الشرطة قد اعتقلت مشتبهين آخرين على خلفية الجريمة، في الأسابيع الأخيرة.

ومما يذكر أنه جرى العثور على جثة الضحية فارس خطار، في بئر قرب مدينة طولكرم بالضفة الغربية، يوم 25 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020.

وعُثر على الجثة داخل بئر يقع بين بلدتي بلعا وإكتابا شرق طولكرم وعليها علامات عنف شديدة؛ وحسب التحريات والمعلومات المتوفرة فقد قام مجهولون بضربه وتعذيبه وربطه ومن ثم ألقوا بجثته إلى داخل البئر.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#يركا
#طولكرم
#جرائم القتل
#فارس خطار

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