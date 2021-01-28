سطو مسلح على البريد في كفر قرع

سطا جناة مجهولون على فرع بنك البريد في قرية كفر قرع، اليوم الخميس.

وفي التفاصيل، تمكن مسلحون مقنعون من سرقة مبلغ من المال من فرع بنك البريد في كفر قرع، وذلك تحت وطأة التهديد بالسلاح.

وسادت حالة من الخوف بين المواطنين الذين تواجدوا في الفرع وموظفيه، واستدعيت الشرطة إلى المكان، وفتحت ملفا للتحقيق في ملابسات السطو، بيد انها لم تبلغ عن اعتقال مشتبهين.

هذا، وازدادت أعمال العنف والجريمة المختلفة في البلدات العربية، في الآونة الأخيرة، في ظل انعدام الأمن والأمان. وكررت قيادات المجتمع العربي مطالباتها للشرطة والمؤسسة الرسمية بالعمل على مكافحة العنف والجريمة، لكنها لم تلق آذانا مصغية وعملا جادا للحد من تلك الاعتداءات والجرائم الخطيرة.