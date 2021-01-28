كورونا المجتمع العربي: 47 وفاة و2,372 إصابة في أسبوع

سُجّلت في المجتمع العربي بالبلاد 47 وفاة و2,372 إصابة بجائحة كورونا، منذ مطلع الأسبوع الجاري ولغاية اليوم.

وأكدت الهيئة العربية للطوارئ أن 200 ألف تطعيم للوجبة الأولى فقط سجلت في البلدات العربية من مجمل 2.8 مليون في البلاد.

وقالت الهيئة إن عدد الإصابات بفيروس كورونا بلغ، لغاية صباح اليوم الخميس، في البلدات العربية لا يشمل المدن المختلطة، 98,495 مصابا، في حين بلغ مجمل الإصابات في البلاد 624,104 مصابا. وبهذا انخفضت نسبة الإصابات في البلدات العربية من مجمل الإصابات في البلاد إلى 15.8%.

وبلغ عدد التطعيمات للوجبة الأولى في البلدات العربية نحو 201,295، في حين بلغ عدد التطعيمات للوجبة الأولى على مستوى البلاد 2,849,353. ولا تزال نسبة التطعيم في البلدات العربية منخفضة مقارنة بالمعدل العام، إذ بلغت 14.2% في البلدات العربية مقابل 31% في المعدل العام في البلاد. أما فيما يتعلق بالوجبة الثانية فقد بلغ عدد التطعيمات في البلدات العربية نحو 71,138 فقط مقابل 1,497,681 على مستوى البلاد وبلغت نسبة التطعيم الكلية للوجبة الثانية 5% فقط مقابل 16.3% على مستوى البلاد.

وبلغت نسبة التطعيم في جيل 60 سنة فما فوق للوجبة الأولى في البلدات العربية 52.2% مقابل 82.6% على مستوى البلاد. أما بخصوص الوجبة الثانية فقد بلغت تلك النسبة في البلدات العربية 26.7% مقابل 63.8% في المعدل العام.

وأشارت الهيئة إلى أن الإصابات الجديدة في البلدات العربية، منذ مطلع الأسبوع الحالي، بلغت 2,372 إصابة، مع تسجيل انخفاض في عدد الإصابات مقارنة بالأسبوع الذي سبقه ولذات الفترة، إذ بلغ نحو 50%. وفي المقابل، بلغ عدد المصابين الجدد على مستوى البلاد، خلال الأسبوع الماضي، 29,458 مع انخفاض بلغ 13%. وبهذا انخفضت نسبة الإصابات الجديدة في البلدات العربية إلى نحو 8% من مجمل المصابين الجدد في البلاد.

وبلغ عدد الحالات النشطة في البلدات العربية 8,237 مع تسجيل انخفاض بلغ 842 حالة، منذ مطلع الأسبوع الحالي. وعلى مستوى البلاد فقد بلغ عدد الحالات النشطة 80,940 حالة مع تسجيل انخفاض بلغ 1,834 حالة، منذ مطلع الأسبوع الحالي. وبهذا انخفض نسبة الحالات النشطة في البلدات العربية إلى نحو 10% من مجمل الحالات النشطة في البلاد.

وارتفع عدد الوفيات، منذ مطلع الأسبوع الجاري، إذ سجلت 47 حالة وفاة وارتفع عدد الوفيات في البلدات العربية إلى 744 وفاة، في حين ارتفع عدد الوفيات على مستوى البلاد لذات الفترة بـ270 وفاة وبلغ مجمل الوفيات في البلاد 4,609، وبذلك بلغت نسبة الوفيات في البلدات العربية 15.9% من مجمل الوفيات في البلاد، منذ بدء انتشار فيروس كورونا بالبلاد، في شهر آذار/ مارس 2020 ولغاية اليوم.

هذا، وبلغ عدد الحالات الخطرة في البلدات العربية 183 حالة بينها 61 يخضعون لأجهزة التنفس الاصطناعي. وفي المقابل، ارتفع عدد الحالات الخطرة على مستوى البلاد إلى 1050 حالة بينها 306 يخضعون لأجهزة التنفس الاصطناعي.