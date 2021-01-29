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تساقط كميات كبيرة من الثلوج على جبل الشيخ

تاريخ النشر: 29/01/2021 - 09:22

تساقط كميات كبيرة من الثلوج على جبل الشيخ
جبل الشيخ، صباح اليوم (تصوير إدارة المنتجع)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

تساقطت كميات كبيرة من الثلوج على جبل الشيخ في هضبة الجولان العربي السوري المحتل خلال ساعات الليلة الماضية في ظل المنخفض الجوي السائد في البلاد.

وأفادت إدارة منتجع جبل الشيخ أن "درجة الحرارة بلغت -1 في الجزء السفلي، فيما أضاف تساقط الثلوج نحو 5 سم".

وأضافت أن "تراكم الثلوج في الجزء العلوي بلغ نحو 45 سم، أما في الجزء السفلي فقد وصل إلى نحو 15 سم".

وأكدت إدارة المنتجع أن جبل الشيخ سيبقى مغلقا أمام الزائرين والمستجمين بسبب فرض الإغلاق على البلاد إثر انتشار فيروس كورونا.

وفي سياق متصل، تتأثر البلاد بمنخفض جوي إذ يكون الجو اليوم غائما وباردا إلى شديد البرودة فوق المناطق الجبلية حيث يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق خاصة فوق المناطق الشمالية والوسطى قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط زخات من البرد أحيانا والرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر مائجا.

وهذه الليلة، يكون الجو غائما وشديد البرودة، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار خاصة فوق المناطق الشمالية والوسطى قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط زخات من البرد أحيانا والرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#جبل الشيخ
#ثلوج
#منخفض جوي
#حالة الطقس

تساقط كميات كبيرة من الثلوج على جبل الشيخ

تساقط كميات كبيرة من الثلوج على جبل الشيخ

تساقط كميات كبيرة من الثلوج على جبل الشيخ

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