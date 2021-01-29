للأسبوع الثالث في أم الفحم: صلاة الجمعة احتجاجا على العنف والجريمة وتواطؤ الشرطة

تقام مُنذ ثلاثة أسابيع صلاة الجمعة في مبنى بلدية أم الفحم، وذلك احتجاجا على الجريمة والعنف وتواطؤ الشرطة في مكافحة الجريمة في المجتمع العربي.

وتؤدى الصلاة للأسبوع الثالث على التوالي، في مبنى بلدية أم الفحم، وسيكون خطيب صلاة الجمعة، الشيخ طاهر علي.

وتنظم فعاليات ونشاطات مناهضة للعنف والجريمة بهدف الضغط على الشرطة لمكافحة جرائم القتل.

وشهدت العديد من البلدات العربية في كافة أنحاء البلاد فعاليات ومظاهرات احتجاجًا على تواطؤ الشرطة في مكافحة الجريمة والعنف.

هذا، ونصبت خيمة اعتصام أمام مركز الشرطة في منطقة وادي عارة، يوم الإثنين الماضي، كخطوة ضمن القرارات التي اتخذتها بلدية أم الفحم واللجنة الشعبية، للضغط على الشرطة من أجل التحرك في محاربة الجريمة.