إصابة خطيرة في حادث عمل وسط البلاد

أصيب رجل، يبلغ من العمر 52 عاما، بجروح وصفت بأنها خطيرة إثر تعرضه لحادث عمل في أسدود، وسط البلاد، اليوم الأحد.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أنه "تلقينا بلاغا عند الساعة 13:27 حول إصابة عامل من جسم ثقيل في أحد المصانع بأسدود، وقدم طاقم طبي الإسعافات لمصاب عانى جراحا خطيرة في منطقة الرأس".

وأحيل المصاب على وجه السرعة إلى مستشفى "أسوتا" لتلقي العلاج.

هذا، وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.